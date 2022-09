Pesquisa Poderdata (14/09): Lula lidera com 43%; Bolsonaro tem 37%

Eleições 2022 – segundo a pesquisa PoderData divulgada hoje (14) pela manhã, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está à frente com 43% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro (PL) com 37%. Na sequência aparecem Ciro Gomes (PDT) com 8% e Simone Tebet (MDB) com 5%.

O primeiro turno das eleições 2022 acontecem dia 2 de outubro.

Pesquisa PoderData para presidente tem Lula na liderança

De acordo com a pesquisa PoderData, Lula lidera com 43% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro (PL) com 37%. Ciro Gomes (PDT) com 8%, Simone Tebet (MDB) com 5% e Felipe d’Avila (Novo) com 1% aparecem na sequência. José Eymael (DC), Sofia Manzano (PCB), Padre Kelmon (PTB), Pablo Marçal (Pros), Leonardo Péricles (UP), Soraya Thronicke (União Brasil), Vera (PSTU) não pontuaram. Brancos e nulos somam 3% dos votos e 2% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

A pesquisa PoderData foi registrada no TSE sob o número de BR 02955/2022. O levantamento ouviu 3.500 pessoas por telefone durante os dias de 11 e 13 de setembro. A margem de erro da apuração é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Confira a colocação dos candidatos na pesquisa PoderData estimada:

Lula (PT) — 43%

Bolsonaro (PL) — 37%

Ciro Gomes (PDT) — 8%

Simone Tebet (MDB) — 5%

Felipe D’Avila (Novo) — 1%

José Maria Eymael (DC) — 0%

Sofia Manzano (PCB) — 0%

Padre Kelmon (PTB) — 0%

Pablo Marçal (Pros) — 0%

Leonardo Péricles (UP) — 0%

Soraya Thronicke (União Brasil) — 0%

Vera Lúcia (PSTU) — 0%

Brancos ou nulos – 3%

Não souberam ou não responderam – 2%

PoderData pesquisa – Segundo turno das eleições 2022

O instituto fez também um levantamento de votos em um possível cenário entre Lula e Bolsonaro no segundo turno. Nesse caso, o candidato do PT venceria as eleições com 51% dos votos contra 42% de Bolsonaro. Brancos e nulos somam 5% e 1% dos entrevistados não sabem em quem votar.

Lula (PT) — 51%

Bolsonaro (PL) — 42%

Brancos ou nulos – 5%

Não souberam – 1%

Este ano, as eleições para presidente acontecem no dia 2 de outubro e, se houver necessidade, o segundo turno será dia 30 do mesmo mês. A votação será das 8h às 17h, horário de Brasília. Além de presidente, os eleitores devem escolher seus candidatos para: governador, senador, deputado federal e estadual.