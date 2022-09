Você lembra? Como foi a pesquisa para presidente 2018 primeiro turno

Pesquisa para presidente 2018 primeiro turno. Voltando quatro anos atrás, quem estava à frente das eleições presidenciais de 2018?

No último pleito, os candidatos à Presidência da República eram Jair Bolsonaro, à época no PSL; Lula (PT), que teve a campanha barrada pela Justiça no final de agosto de 2018, sendo substituído por Fernando Haddad (PT); Ciro (PDT) e Alckmin, também à época pelo partido anterior, o PSDB.

Em 2022, todas as pesquisas colocam Lula à frente do presidente que busca a reeleição. O cenário era parecido em 2018, até a retirada da candidatura de Lula. A partir da primeira pesquisa pós-substituição de Lula por Haddad, Bolsonaro começou a aparecer com vantagem.

Abaixo listamos como foi a pesquisa para presidente 2018 primeiro turno, o percentual de votos do presidente eleito e como um presidente pode se eleger no primeiro turno. Confira.

Pesquisa para presidente 2018 primeiro turno

A pesquisa para presidente 2018 primeiro turno foi marcada por dois grandes pontos: a candidatura de Lula (PT) havia sido indeferida e Jair Bolsonaro, então deputado federal, havia sofrido um atentado a faca durante campanha em Minas Gerais.

Como Lula teve o pedido de candidatura indeferido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a pouco mais de um mês das eleições, e já se especulava que ele não iria concorrer, as pesquisas desenhavam um cenário com e sem o candidato.

Confira abaixo todas as pesquisas divulgadas de 22 de agosto de 2018 até 06 de outubro daquele ano, quando os brasileiros foram às urnas no primeiro turno para escolher o presidente do País.

Pesquisa para presidente 2018 primeiro turno:

Datafolha em 22 de agosto de 2018 (com Lula)

Lula: 39%

Bolsonaro: 19%

Marina Silva: 8%

Geraldo Alckmin: 6%

Ciro Gomes: 5%

Alvaro Dias: 3%

Datafolha em 22 de agosto de 2018 (sem Lula)

Bolsonaro: 22%

Marina Silva: 16%

Ciro Gomes: 10%

Geraldo Alckmin: 9%

Alvaro Dias: 4%

Fernando Haddad: 4%

Logo após o anúncio de que Fernando Haddat (PT) substituiria Lula na urna, e já com toda comoção gerada em torno do atentado contra o candidato Jair Bolsonaro, a próxima rodada de pesquisa, divulgada no dia 10 de setembro pelo Datafolha já trouxe Bolsonaro à frente, e o candidato que iria disputar o segundo turno com apenas 4% das intenções de voto. Também há os percentuais do antigo Ibope divulgados um dia depois, 11 de setembro de 2018.

Datafolha em 10 de setembro de 2018

Bolsonaro: 24%

Ciro Gomes: 13%

Marina Silva: 11%

Geraldo Alckmin: 10%

Fernando Haddad: 9%

Ibope em 11 de setembro de 2018

Bolsonaro: 26%

Ciro Gomes: 11%

Marina Silva: 9%

Geraldo Alckmin: 9%

Fernando Haddad: 8%

Datafolha em 14 de setembro de 2018

Bolsonaro: 26%

Fernando Haddad: 13%

Ciro Gomes: 13%

Geraldo Alckmin: 9%

Marina Silva: 8%

Ibope em 18 de setembro de 2018

Bolsonaro: 28%

Fernando Haddad: 19%

Ciro Gomes: 11%

Geraldo Alckmin: 7%

Marina Silva: 6%

Datafolha em 20 de setembro de 2018

Bolsonaro: 28%

Fernando Haddad: 17%

Ciro Gomes: 13%

Geraldo Alckmin: 9%

Marina Silva: 7%

Ibope em 24 de setembro de 2018

Bolsonaro: 28%

Fernando Haddad: 22%

Ciro Gomes: 11%

Geraldo Alckmin: 8%

Marina Silva: 5%

Datafolha em 28 de setembro de 2018

Bolsonaro: 28%

Fernando Haddad: 22%

Ciro Gomes: 11%

Geraldo Alckmin: 10%

Marina Silva: 5%

Ibope em 01 de outubro de 2018

Bolsonaro: 31%

Fernando Haddad: 22%

Ciro Gomes: 11%

Geraldo Alckmin: 8%

Marina Silva: 4%

Datafolha em 02 de outubro de 2018

Bolsonaro: 32%

Fernando Haddad: 21%

Ciro Gomes: 11%

Geraldo Alckmin: 9%

Marina Silva: 4%

Ibope em 03 de outubro de 2018

Bolsonaro: 32%

Fernando Haddad: 23%

Ciro Gomes: 10%

Geraldo Alckmin: 8%

Marina Silva: 4%

Datafolha em 04 de outubro de 2018

Bolsonaro: 35%

Fernando Haddad: 22%

Ciro Gomes: 11%

Geraldo Alckmin: 8%

Marina Silva: 4%

Ibope em 06 de outubro de 2018

Bolsonaro: 36%

Fernando Haddad: 22%

Ciro Gomes: 11%

Geraldo Alckmin: 7%

Marina Silva: 3%

Datafolha em 06 de outubro de 2018

Bolsonaro: 36%

Fernando Haddad: 22%

Ciro Gomes: 13%

Geraldo Alckmin: 7%

Marina Silva: 3%

Como foi o primeiro turno de 2018?

O primeiro turno das eleições para Presidente da República e demais cargos de 2018 ocorreu no dia 6 de outubro, primeiro domingo do mês.

Ao final da apuração das urnas, dentre todos os 13 candidatos a presidente de 2018, quem foi para o segundo turno foram Jair Bolsonaro e Fernando Haddad.

De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o candidato que recebeu o maior número de votos foi Jair Bolsonaro, da Coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos (PSL-PRTB), com 49.276.990, o equivalente a 46,03% dos votos válidos.

Quem disputou ao lado de Bolsonaro o segundo turno foi o candidato Fernando Haddad, da Coligação O Povo Feliz de Novo (PT-PCdoB-PROS), que obteve 31.342.005, o que corresponde a 29,28% dos votos válidos.

Como um presidente é eleito no primeiro turno?

Para um candidato a presidente ser eleito no primeiro turno é preciso que ele tenha obtido não só mais votos do que os concorrentes, mas também mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos, segundo prevê a Constituição Federal de 1988.

Explicando de forma mais didática, segundo o UOL Educação, um Presidente da República é eleito no primeiro turno quando alcança 50% dos votos válidos mais um, não considerado nulos e brancos.

Desde a primeira eleição direta pós redemocratização, apenas um Presidente da República foi eleito em primeiro turno, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em 1994 e 1998. Nas duas eleições, FHC conquistou mais da metade dos votos válidos.