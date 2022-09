Salário Presidente do Brasil 2022: quanto ganha Bolsonaro?

Salário presidente do Brasil 2022 é divulgado pelo Portal da Transparência e é de acesso a todo e qualquer eleitor. Às vésperas da eleição para o cargo de presidente do Brasil 2022, é importante citar que além do salário, o chefe de estado tem ainda direito a moradia, plano de saúde, cartões corporativos, cargos de confiança e foro privilegiado.

De acordo com reportagem do UOL, o salário do presidente do Brasil 2022 é R$ 30.934,70, totalizando a renda bruta mensal. No entanto, com os descontos, o valor líquido é de R$ 23.453,43.

O presidente do Brasil 2022 é o chefe do Poder Executivo. Eleito pelo povo para exercer um mandato de quatro anos, podendo ser reeleito por mais quatro anos, o presidente é a autoridade máxima do país e quem representa o Brasil internacionalmente e também o comandante-chefe das Forças Armadas.

Lembrando que para ser candidato a presidente do Brasil 2022 é preciso ter, no mínimo, 35 anos, ser brasileiro nato, estar em pleno exercício dos direitos políticos, ser filiado a um partido político pelo menos seis meses antes do pleito e ter domicílio eleitoral no local da votação por pelo menos um ano. Todas estas regras são definidas pela Justiça Eleitoral.

Salário presidente do Brasil 2022, benefícios

Qual o salário presidente do Brasil 2022?

O salário presidente do Brasil 2022 é de R$ 30.934,70, mas com os descontos obrigatórios, o valor líquido sai a R$ 23.453,43.

O salário presidente do Brasil 2022, segundo o site Politize, é determinado por meio de decreto legislativo. Isso porque a Constituição Federal coloca como atribuição exclusiva do Congresso Nacional fixar o salário do presidente do Brasil 2022, vice-presidente e ministros.

No entanto, é importante citar que o salário dos cargos públicos, inclusive do Presidente da República, não pode ser maior do que o recebido pelos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), que é de R$ 39,293,32, ou seja, nenhum servidor pode ganhar mais que este valor.

Lembrando que além de receber salário como presidente do Brasil 2022, Jair Bolsonaro (PL) também recebe aposentadoria como capitão do Exército. Hoje o valor bruto, de acordo com o UOL, é de R$ 11.324,96, mas depois das deduções, cai para R$ 8.580,77.

Juntando o salário de presidente do Brasil 2022 com a aposentadoria como capitão da reserva, Bolsonaro recebe mensalmente cerca de R$ 33.233,00, levando em consideração os valores líquidos.

Além de receber o salário de presidente do Brasil 2022 e a aposentadoria como capitão do Exército, Jair Bolsonaro (PL) ainda desfruta de benefícios como Presidente da República que inclui: moradia, cartões corporativos, foro privilegiado.

O presidente do Brasil 2022 também tem como benefício o direito de contratar assessores especiais e nomear cargos de confiança.

Veja abaixo os benefícios do presidente do Brasil 2022:

Moradias

De acordo com reportagem do UOL, Bolsonaro tem duas moradias oficiais que pode usufruir: o Palácio da Alvorada e a Granja do Torto. O primeiro é a residência oficial do Presidente da República, construída em 1958, antes da inauguração de Brasília, no Distrito Federal. A Granja do Torto, por sua vez é uma propriedade de 370 mil metros quadrados, que se parece como uma casa de campo e está localizada nos arredores do Plano Piloto, no Distrito Federal.

Plano de saúde

Como Presidente da República, Jair Bolsonaro também tem plano de saúde que cobre todas as despesas dele e dos familiares diretos.

Cartões corporativos

O presidente do Brasil 2022 tem nas mãos cartões corporativos para pagar contas diversas. O limite varia conforme o orçamento público.

Viagens FAB

O presidente da República pode viajar em aviões da FAB (Força Aérea Brasileira). Os voos podem ser feitos tanto para visitas e viagens oficiais quanto para a agenda pessoal do presidente.

Foro privilegiado

Um dos maiores benefícios do Presidente da República que não envolve dinheiro é a prerrogativa do foro privilegiado. Uma garantia de que as autoridades públicas não sejam julgadas pela justiça comum, e sim por tribunais superiores. Além do presidente do Brasil 2022, tem direito ao foro privilegiado ministros, governadores e parlamentares.

Salário de presidente do Brasil em outros países

O salário presidente do Brasil 2022 é alto quando se compara aos valores recebidos mensalmente por trabalhadores. Se considerar que o salário mínimo atual, estabelecido pelo Governo Bolsonaro, é de R$ 1.212, o salário presidente do Brasil 2022 é 25 vezes maior do que recebe um trabalhador brasileiro.

Com um salário de R$ 30 mil reais mensais como presidente do Brasil 2022, Bolsonaro conseguiu alcançar um patrimônio de mais de R$ 2,3 milhões.

Ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Jair Bolsonaro declarou ter quatro casas no Rio de Janeiro, avaliadas em R$ 603 mil, R$ 400 mil, e duas de valor menor, de R$ 98 mil e R$ 40 mil, além de um apartamento em Brasília, avaliado em R$ 240 mil.

No entanto, diferentemente do que Bolsonaro declarou para a Justiça Eleitoral em 2022, reportagens têm exibido que a família Bolsonaro, o que inclui o próprio presidente, seus filhos e ex-esposas, compraram 51 imóveis com dinheiro vivo. Em valores corrigidos pela inflação, a soma de todos os 51 imóveis daria cerca de R$ 25 milhões.

Até o presente momento, Jair Bolsonaro não explicou a origem do dinheiro vivo usado na compra dos 51 imóveis.