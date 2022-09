Quando será o próximo debate presencial nas Eleições 2022

SBT, CNN e Globo realizam próximos eventos com os candidatos

Final de setembro é quando será o próximo debate presencial. A próxima sabatina com os candidatos será realizada pelo consórcio de veículos formado pelo SBT, CNN, rádio Nova Brasil FM e a revista Veja. Outros eventos seriam realizados antes, mas foram cancelados devido à falta de confirmação de presença de Lula (PT) e Bolsonaro (PL).

Quando será o próximo debate presencial na TV?

O próximo debate presidencial será no dia 24 de setembro, sábado, horário a confirmar. O evento será transmitido pelo SBT e pela CNN, além da rádio Nova Brasil FM e da cobertura da Veja. Os canais oficiais na internet onde o debate será exibido serão divulgados mais próximos da data.

Antes, estavam programados outros dois debates na televisão. O primeiro seria no dia 2 de setembro, organizado pela Rede TV, e o segundo seria organizado pela TV Aparecida no dia 13. No entanto, ambos foram cancelados após os líderes nas pesquisas eleitorais, Bolsonaro e Lula, não confirmarem presença.

Além dos debates na televisão, o jornal Estadão fará sabatinas individuais com os principais candidatos à presidência da república. Jair Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) estão confirmados.

O último debate antes do primeiro turno será realizado na Globo, em 29 de setembro, quinta-feira, logo depois da novela Pantanal. Também são esperados os principais candidatos ao cargo.

Debates previstos para o segundo turno das Eleições 2022

As emissoras também já marcaram na agenda datas para debates em um eventual segundo turno. Mesmo com o cancelamento da primeira sabatina, a RedeTV manteve o cronograma de outubro.

Vale lembrar que as datas podem sofrer alteração e que os eventos dependem da confirmação dos dois candidatos que forem pra o segundo turno.

17 de outubro (segunda-feira): Rede TV!

22 de outubro (sábado): CNN, Veja, SBT, O Estado de S. Paulo, NovaBrasil FM e Terra

28 de outubro (sexta-feira): TV Globo

+ Debates presidenciais 2022: veja datas e onde assistir

Quais debates foram cancelados?

Não foram só os debates da RedeTV e da TV Aparecida que sofreram cancelamentos. O evento promovido pelas rádios Jovem Pan e CBN não vão acontecer mais. Outro debate organizado pelo pool de veículos O Globo, Valor, Folha de S.Paulo e O Estado de S.Paulo e os portais UOL e G1, que estava marcado para 14 de setembro, também não irá acontecer mais.

O motivo é o mesmo para todos os eventos: os principais candidatos da corrida presidencial não confirmaram presença.

A estratégia de montar um consórcio de veículos acontece justamente para atrair o maior número de presidenciáveis, ao invés de cada veículo organizar um evento diferente.