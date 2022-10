Que horas sai o resultado da eleição 2022: resultado em tempo real

Saiba que horas saem os primeiros números do resultado das eleições

Os eleitores vão às urnas hoje, 2 de domingo, votar no primeiro turno até às 17 horas (horário de Brasília) e logo depois começa a apuração dos votos. Confira a seguir que horas sai o resultado da eleição 2022 e como acompanhar em tempo real a contagem de votos pelo TSE.

Mais de 156 milhões de brasileiros devem ir às urnas neste domingo

Que horas sai o resultado da eleição 2022

O eleitor pode acompanhar os primeiros números da eleição presidencial a partir das 17 horas deste domingo. As parciais começarão a ser divulgadas depois que todas as seções do território nacional forem fechadas. A expectativa é que o resultado final saia por volta das 19h.

Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, a apuração dos votos deve começar às 16 horas (horário local) por causa do fuso. Em São Paulo, cujo horário segue Brasília, as urnas serão fechadas às 17h e em seguida será iniciada a contagem dos votos.

Neste ano é possível acompanhar a apuração, em tempo real, na página Resultado da Votação, do site do Tribunal Superior Eleitoral. A página possibilita conferir a apuração dos votos para todos os cargos em disputa, o percentual de seções totalizadas, os candidatos eleitos, assim como aqueles que irão disputar o segundo turno, se houver.

>> CLIQUE AQUI PARA ACOMPAMNHAR O RESULTADO DA ELEIÇÃO 2022: https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao/resultados

Horário da votação

Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima: das 7h às 16h do horário local;

Cidades de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Tabatinga e São Paulo de Olivença: das 6h às 15h do horário local;

51 municípios do Amazonas: das 7h às 16h do horário local;

Fernando de Noronha (PE): das 9h às 18h do horário local;

Estados do Nordeste, Sudeste, Sul, Amapá, Goiás, Pará, Tocantins e DF: das 8h às 17h.

