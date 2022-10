Eleições 2022: entenda o que está acontecendo no Nordeste e a PRF

A PRF no Nordeste está sendo acusada de fazer blitz para prejudicar eleitores neste domingo, 30, segundo turno das eleições 2022. O assunto tomou conta das redes sociais e o TSE já cobrou explicações a instituição sobre as operações - que estavam proibidas. Entenda.

Foram feitas mais de 560 operações e não há informações se os passageiros destes veículos se conseguiram votar ou não.

>> Resultado das eleições 2022: que horas começa a apuração dos votos?

O que está acontecendo no Nordeste nas Eleições?

Diversas denúncias contra a PRF do Nordeste brotaram neste domingo após a instituição realizar blitzes em veículos de transporte público, que levava eleitores para participar do segundo turno das eleições.

Acontece que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, proibiu na noite de sábado que a Polícia Rodoviária Federal realizasse qualquer operação relacionada ao transporte público de eleitores neste domingo.

Moraes também proibiu ontem que o governo divulgue resultado ou balanço de operações realizadas pela Polícia Federal e relacionadas ao pleito.

A decisão do TSE atende ao pedido do deputado federal Paulo Teixeira (PT), para impedir que o impedir a atuação da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) beneficie a à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Por descumprir a medida, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, foi intimado a prestar explicações sobre operações relacionadas ao transporte de eleitores, contrariando a ordem do tribunal.

A PRF está fazendo Blitz na entrada de Cuité, Paraíba. Um absurdo enorme!! Já está afugentando a população da zona rural!! Alguém precisa fazer alguma coisa!! O povo não vem votar! @TSEjusbr pic.twitter.com/JwgrPGaynq — Hígor Lins ✠ (@higorlins3) October 30, 2022

A campanha do candidato e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acionou TSE, criticando as operações conduzidas pela PRF, "principalmente na região Nordeste", onde a ação teria o suposto objetivo de impedir a circulação de veículos com eleitores do petista.

O senador Humberto Costa (PT) utilizou as redes sociais para cobrar um posicionamento do tribunal. "É absolutamente necessário que o TSE aja para impedir o uso eleitoreiro da PRF. De vários lugares do NE, chegam relatos de veículos com eleitores impedidos de circular, em flagrante descumprimento da decisão do tribunal que proibiu PF e PRF de realizarem operações desta natureza", escreveu.

Em Sergipe, várias denúncias também de ações ilegais da PRF para impedir o povo de votar. pic.twitter.com/HHRNfsayI0 — Humberto Costa (@senadorhumberto) October 30, 2022

Veja também: