Última pesquisa para presidente 2022 Datafolha; Lula lidera

A última pesquisa para presidente 2022 Datafolha, divulgada na quinta-feira, 30 de junho, apresenta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como líder das intenções de voto em São Paulo com 43%. O presidente Jair Bolsonaro (PL) surge em segundo lugar com 30%.

Na pesquisa nacional, Lula marcou 47%, enquanto Bolsonaro chegou a 28%.

Para a pesquisa contratada pela Folha, o Datafolha, entrevistou 1.806 eleitores entre os dias 28 e 30 de junho e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-02523/2022 e BR-01822/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais. , a pesquisa, contratada pela Folha,

Última pesquisa para presidente 2022 Datafolha

Confira o ranking dos candidatos, de acordo com a última pesquisa para presidente 2022 Datafolha de junho.

Lula (PT) 43% Jair Bolsonaro (PL) 30% Ciro Gomes (PDT) 8% Simone Tebet (MDB) 3% André Janones (AVANTE) 2% Vera Lúcia (PSTU) 1% Pablo Marçal (PROS) 1% Felipe d’Avila (NOVO) 1% Eymael (DEMOCRACIA CRISTÃ) 0% Sofia Manzano (PCB) 0% General Santos Cruz (PODEMOS) 0% Leonardo Péricles (UP) 0% Luciano Bivar (UNIÃO BRASIL) 0% Em branco/nulo/nenhum 9% Não sabe 2%

De acordo com o calendário divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 2 outubro de 2022 é quando é a eleição para presidente.

Nesta mesma data, os brasileiros aptos a votar deverão escolher também os ocupantes dos cargos de governador, senador, deputados federais e deputados estaduais. Assim como nos anos anteriores, o voto é obrigatório para quem possui entre 18 e 69 anos. Já para quem é analfabeto e tem entre 16 e 17 anos, a participação é facultativa.

Caso nenhum dos candidatos consiga mais da metade dos votos válidos, a eleição para presidente deverá ser decidida em segundo turno, que será realizado no dia 30 de outubro. O intervalo é determinado pela Constituição Federal, que prevê que as disputas sejam realizadas no primeiro e último domingo do mês.

Segundo o TSE, os eleitos neste ano serão diplomados até o dia 19 de dezembro de 2022. Já a cerimônia de posse acontecerá no dia 1º de janeiro. No entanto, a partir do ano de 2027, a posse de presidente e governadores passará a acontecer em uma nova data, nos dias 5 e 6 de janeiro, respectivamente.