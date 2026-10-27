Política

Flávio Bolsonaro chega aos Estados Unidos com mulher e filhas

Senador desembarcou no país nesta terça-feira (27)

Escrito por Anny Malagolini
Flávio Bolsonaro chega aos Estados Unidos
Foto: Getty
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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou aos Estados Unidos nesta terça-feira, 27 de outubro, acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro, e das duas filhas. A informação foi divulgada pela CNN Brasil, com base em fontes ligadas ao governo americano.

A saída do senador do país foi noticiada em meio à repercussão da ordem judicial e às dúvidas sobre seu paradeiro. Mais cedo, aliados haviam relatado que ele estava a caminho dos Estados Unidos com a família.

Flávio Bolsonaro viajou após decisão de Alexandre de Moraes

Na segunda-feira (26), Flávio afirmou nas redes sociais que havia sido intimado pela Polícia Federal a entregar seus passaportes após visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo informações publicadas pela imprensa, a decisão de Moraes estabeleceu prazo para a entrega dos documentos e incluiu a proibição de deixar o território nacional. A Polícia Federal também adotou medidas relacionadas aos passaportes do senador.

Antes da confirmação da chegada aos Estados Unidos, circularam informações sobre uma possível passagem pela Argentina. O site argentino Infobae publicou que Flávio teria cruzado a fronteira em um voo privado.

InformaçãoDetalhes
Quem viajouFlávio Bolsonaro (PL-RJ)
DestinoEstados Unidos
Data da chegadaTerça-feira, 27 de outubro de 2026
AcompanhantesMulher e duas filhas
Fonte da informaçãoCNN Brasil
ContextoDecisão do STF que determinou a retenção dos passaportes e proibiu o senador de deixar o país

O presidente nacional do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, convocou uma reunião de emergência com dirigentes da sigla após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deixar o Brasil com destino aos Estados Unidos.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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