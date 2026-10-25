Política

Pode votar com CNH Digital hoje no 2º turno?

Veja os documentos permitidos

Escrito por Anny Malagolini
Pode votar com CNH Digital
Foto: Agência Brasil
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Quem vai às urnas neste domingo (25) pode apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelo celular para comprovar a identidade. A versão digital do documento é aceita pela Justiça Eleitoral, assim como a CNH física e outros documentos oficiais com foto.

A regra vale para o segundo turno das eleições de 2026, quando os brasileiros escolhem o presidente da República e, em alguns estados, também o governador. Para evitar problemas na seção eleitoral, é importante conferir quais documentos podem ser utilizados antes de sair de casa.

Veja até que horas pode votar

Quais documentos posso apresentar para votar?

O eleitor não precisa, necessariamente, levar o título de eleitor impresso. Para ser identificado pelo mesário, basta apresentar um documento oficial com foto aceito pela Justiça Eleitoral. Mas atenção: o celular pode ser utilizado para apresentar a CNH Digital ou o e-Título ao mesário. No entanto, o aparelho não pode entrar com o eleitor na cabine de votação.

Após a identificação, o telefone deve ser desligado e entregue aos mesários, conforme as orientações da seção eleitoral. A medida busca preservar o sigilo do voto e impedir registros da escolha na

Confira as opções disponíveis:

  • Carteira Nacional de Habilitação (CNH), física ou digital;
  • Carteira de Identidade (RG) ou Carteira de Identidade Nacional (CIN);
  • Passaporte;
  • Carteira de trabalho física;
  • Certificado de reservista;
  • Carteira de identidade social;
  • Carteira profissional emitida por conselho de classe ou outra categoria reconhecida por lei.

Os documentos oficiais com foto podem ser aceitos mesmo com a validade vencida, desde que permitam confirmar a identidade do eleitor.

Por isso, o aplicativo e-Título, disponibilizado gratuitamente pela Justiça Eleitoral, pode substituir o documento físico de identificação, desde que apresente a fotografia do eleitor.

A imagem fica disponível para quem tem a biometria cadastrada e validada pela Justiça Eleitoral. Por isso, a recomendação é abrir o aplicativo antes de sair de casa e conferir se os dados estão corretos e a foto aparece na tela. Se o e-Título não exibir a fotografia, será necessário apresentar outro documento oficial com foto.

Quais documentos não são aceitos?

Nem todo documento disponível no celular pode ser usado para comprovar a identidade na hora do voto. A carteira de trabalho digital, por exemplo, não é aceita para essa finalidade.

Também não são válidas as certidões de nascimento e de casamento, pois não possuem fotografia para identificação. O título de eleitor impresso, por sua vez, não é obrigatório quando o eleitor apresenta um documento oficial válido com foto.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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