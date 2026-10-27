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Flávio Bolsonaro fugiu do Brasil para os EUA? O que sabemos

Político vai perder foro privilegiado

Escrito por Anny Malagolini
Flávio Bolsonaro fugiu
Foto: Getty Images
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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teria deixado o Brasil pela fronteira com a Argentina e seguiria para os Estados Unidos em um avião particular, segundo informações publicadas pelo jornal argentino Infobae nesta terça-feira (27). A notícia surgiu um dia depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que o parlamentar entregasse seus passaportes e o proibir de deixar o país.

Flávio Bolsonaro fugiu do Brasil? O que se sabe

De acordo com o Infobae, Flávio Bolsonaro teria atravessado a fronteira entre o Brasil e a Argentina utilizando um documento de identidade. O relato aponta que, a partir de Puerto Iguazú, na província argentina de Misiones, ele embarcaria em um jatinho particular com destino aos Estados Unidos.

A aeronave mencionada na reportagem é um Gulfstream G400, com matrícula argentina LV-JQW, pertencente à empresa Baires Fly S.A. Segundo o veículo argentino, havia previsão de partida na madrugada desta terça-feira.

Até o momento, porém, a informação sobre a viagem não foi confirmada de forma independente. Em declaração divulgada à imprensa, Rogério Marinho (PL-RN), coordenador-geral da campanha presidencial do senador, negou que ele tenha saído do Brasil.

A Polícia Federal passou a verificar informações sobre uma possível travessia pela fronteira e o eventual deslocamento em avião particular. As apurações devem esclarecer se houve saída do país após a determinação judicial.

A notícia sobre a possível viagem surgiu após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, na segunda-feira (26). A medida determina que Flávio Bolsonaro entregue seus passaportes à Polícia Federal em até 24 horas e o proíbe de deixar o Brasil.

O próprio senador divulgou a decisão nas redes sociais. Segundo ele, agentes da Polícia Federal o abordaram quando saía da residência do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, para comunicar a determinação.

Flávio questionou a medida e relacionou a decisão a declarações de seu irmão, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. O ex-deputado havia defendido que o senador deixasse o Brasil caso perdesse a disputa presidencial.

A ordem judicial foi divulgada um dia depois do segundo turno das eleições, realizado no domingo (25). Flávio Bolsonaro disputou a Presidência da República contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu a votação.

Por que Flávio Bolsonaro é alvo de investigação?

A decisão de Moraes está relacionada a uma investigação que envolve o senador e o advogado Willer Tomaz, suspeitos de irregularidades financeiras. O caso inclui apurações sobre possíveis movimentações de recursos e suspeitas de lavagem de dinheiro.

A defesa de Flávio Bolsonaro nega irregularidades. O parlamentar também criticou a proibição de viajar e afirmou que pretende contestar a decisão judicial.

A eventual saída do Brasil, caso confirmada, poderia contrariar a determinação de Moraes. Por enquanto, entretanto, não há confirmação independente de que o senador tenha atravessado a fronteira ou embarcado para os Estados Unidos.

O caso segue sob verificação das autoridades. Até que sejam esclarecidas as circunstâncias, a informação de que Flávio Bolsonaro fugiu do Brasil deve ser tratada como uma alegação ainda não confirmada.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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