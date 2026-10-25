Veja onde consultar os resultados oficiais da eleição para presidente e governador.

Que horas começa a apuração das urnas e como acompanhar o resultado

Que horas começa a apuração das urnas e como acompanhar o resultado

A apuração do segundo turno das Eleições 2026 começa a partir das 17h deste domingo (25), pelo horário de Brasília. A partir desse momento, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inicia a divulgação dos resultados oficiais para presidente da República e governador nos estados onde a disputa continua no segundo turno.

A votação ocorre das 8h às 17h, considerando o horário oficial de Brasília em todo o país. Após o encerramento das urnas, os boletins com os votos registrados em cada seção são enviados para os sistemas da Justiça Eleitoral, que processa e divulga os números progressivamente.

Os eleitores poderão acompanhar a evolução da contagem pela internet, tanto no portal oficial do TSE quanto no aplicativo Resultados, disponível para celulares.

Que horas sai o resultado do segundo turno das eleições?

As primeiras parciais da apuração das Eleições 2026 começam a ser divulgadas a partir das 17h deste domingo (25). No entanto, não existe um horário fixo para a conclusão da contagem e a confirmação oficial dos vencedores. O tempo necessário para finalizar a apuração depende do recebimento e do processamento dos boletins de urna. Por isso, os percentuais de votação podem mudar ao longo da noite, conforme novos dados são incorporados ao sistema.

Até às 21h saberemos quem ganhou.

Após o último eleitor votar em cada seção, a urna eletrônica é encerrada e emite o Boletim de Urna (BU), documento que registra os votos contabilizados naquele local. Os dados são encaminhados aos sistemas da Justiça Eleitoral para verificação e totalização. Conforme os boletins são processados, os números passam a aparecer nas plataformas oficiais.

Caso ainda haja eleitores na fila às 17h, os mesários devem distribuir senhas para garantir o direito ao voto. Nesse caso, a seção permanece em funcionamento até que todas as pessoas que receberam senha tenham votado.

Acompanhar os resultados pelas plataformas oficiais permite consultar os números divulgados pela Justiça Eleitoral durante todo o processo de apuração.

Como acompanhar a apuração das Eleições 2026?

Os resultados oficiais podem ser consultados gratuitamente nas plataformas disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. A consulta permite verificar a votação dos candidatos e acompanhar o avanço da totalização.

Veja as opções:

Portal Resultados do TSE: permite consultar os números da eleição por cargo, estado, município e candidato.

permite consultar os números da eleição por cargo, estado, município e candidato. Aplicativo Resultados: disponível para celulares Android e iOS, reúne informações sobre a apuração em tempo real.

disponível para celulares Android e iOS, reúne informações sobre a apuração em tempo real. Aplicativo Boletim na Mão: permite consultar a versão digital dos boletins de urna por meio da leitura do QR Code impresso no documento.

Os dados são atualizados à medida que os boletins são recebidos e processados. As plataformas também apresentam informações sobre o percentual de urnas totalizadas e a votação registrada em cada localidade