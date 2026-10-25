Política

Quem está na frente nas eleições 2026? Acompanhe a apuração de Lula x Flávio Bolsonaro pelo TSE

Acompanhe o segundo turno

Escrito por Anny Malagolini
resultado de Lula x Flávio Bolsonaro pelo TSE
Foto: reprodução
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A apuração do segundo turno das eleições presidenciais de 2026 entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) pode ser acompanhada em tempo real pelo site oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A plataforma permite consultar os votos de cada candidato, o percentual de urnas apuradas e o avanço da totalização em todo o Brasil.

A votação deste domingo (25) define quem ocupará a Presidência da República no próximo mandato. A divulgação dos resultados nacionais começou a partir das 17h, no horário de Brasília, conforme o encerramento da votação e o processamento dos boletins de urna.

Como acompanhar o resultado de Lula x Flávio Bolsonaro pelo TSE

Para saber quem está na frente na disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, o eleitor pode acessar diretamente o portal oficial de resultados do TSE. Os números são atualizados à medida que a Justiça Eleitoral recebe e processa os dados das seções eleitorais.

O acompanhamento da apuração pode ser feito gratuitamente pela internet, sem necessidade de cadastro. Veja o passo a passo:

  • Acesse o site oficial de resultados das Eleições 2026.
  • Selecione o segundo turno das eleições presidenciais de 2026.
  • Escolha a abrangência nacional para consultar a disputa pela Presidência da República.
  • Confira os votos recebidos por Lula e Flávio Bolsonaro, os percentuais de cada candidato e a quantidade de seções totalizadas.
  • Atualize a consulta para acompanhar o avanço da apuração.

O sistema também permite consultar resultados por estado, município e zona eleitoral, além de exibir informações sobre comparecimento e abstenção. Ao final da totalização, a plataforma apresenta os resultados consolidados da votação.

Aplicativo permite acompanhar a apuração pelo celular

Quem preferir acompanhar a disputa pelo celular pode utilizar o aplicativo Resultados, disponibilizado pela Justiça Eleitoral para dispositivos Android e iOS. A ferramenta apresenta os dados da totalização em tempo real e permite pesquisar os votos por cargo e candidato.

Outra opção é o aplicativo Boletim na Mão, que permite consultar uma cópia digital do boletim de urna por meio da leitura do QR Code impresso no documento emitido ao final da votação. O recurso possibilita conferir os resultados registrados em cada seção eleitoral.

Os aplicativos e as orientações de acesso estão disponíveis na página oficial de aplicativos da Justiça Eleitoral.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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