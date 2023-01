O ato golpista no Brasil é comparado à invasão do Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021

Invasão no Congresso e no Capitólio: as semelhanças dos atos golpistas

Invasão no Congresso e no Capitólio: as semelhanças dos atos golpistas

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se recusam a aceitar sua derrota eleitoral, realizaram uma invasão no Congresso Nacional Brasileiro, Supremo Tribunal Federal e no palácio presidencial na capital no domingo, apenas uma semana após a posse de seu rival de esquerda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A Invasão no Congresso lembra a invasão do Capitólio, sede do legislativo americano, em Washington há dois anos, em 6 de janeiro de 2021, por manifestantes que protestavam contra a derrota do então presidente Donald Trump para Joe Biden na eleição de novembro.

O presidente Lula não está em Brasília. Ele está em Araraquara, São Paulo.

Invasão no Congresso Nacional em 8 de janeiro de 2023

Além da Invasão no Congresso, milhares de manifestantes contornaram barricadas de segurança, subiram em telhados, quebraram janelas e invadiram os três prédios, que se conectam pela vasta Praça dos Três Poderes em Brasília. Alguns estão pedindo uma intervenção militar para restaurar o poder de Bolsonaro.

“Essa tentativa absurda de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O Governo do Distrito Federal diz que haverá reforços. E as forças que temos atuado. Estou na sede do Ministério da Justiça”, disse Dino.

O grupo havia se concentrado nos últimos dias em frente ao Quartel General do Exército Nacional. Os manifestantes, vestidos de verde e amarelo e simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, questionam o resultado das eleições presidenciais, que deu a vitória ao presidente Lula.

Desde o fim do segundo turno, em 30 de outubro, simpatizantes do ex-presidente protestaram nas redes sociais e em diversas cidades do país e chegaram a bloquear centenas de estradas e avenidas em novembro.

Imagens da TV Globo News mostraram manifestantes circulando pelo palácio presidencial, muitos deles vestindo verde e amarelo, cores da bandeira que também passaram a simbolizar o governo Bolsonaro.

Bolsonaro, que voou para os EUA antes da posse de Lula, ainda não condenou ou comentou a situação atual.

Como foi a invasão de Capitólio nos EUA?

Na tarde de 6 de janeiro de 2021, uma multidão de partidários do presidente Donald Trump invade o Capitólio dos Estados Unidos, tentando interferir na certificação dos votos eleitorais das eleições presidenciais de 2020.

Os desordeiros atacaram a força policial do Capitólio e saquearam o complexo, destruindo propriedades e enviando membros do Congresso e sua equipe para se esconderem em escritórios e bunkers. Um manifestante que foi baleado pela polícia morreu no caos e mais de 100 policiais ficaram feridos.

Ao meio-dia de 6 de janeiro, em um comício no Ellipse em Washington, DC, Trump alegou fraude eleitoral e pediu ao vice-presidente Pence que anulasse os resultados das eleições de 2020 recusando-se a certificar certos votos eleitorais. Trump disse a seus apoiadores reunidos: "Vamos caminhar até o Capitólio" e "se você não lutar como o inferno, não terá mais um país".

Perto da conclusão de seu discurso, vários milhares de participantes começaram a marchar em direção ao Capitólio dos Estados Unidos, onde uma multidão se reuniu e entrou em confronto com a polícia. Por volta das 14h, os manifestantes romperam as barricadas da polícia.

Os golpistas entraram no prédio do Capitólio, e alguns manifestantes quebraram janelas e portas. Logo depois, tanto o Senado quanto a Câmara dos Representantes - que estavam debatendo uma objeção republicana aos votos eleitorais do Arizona - foram suspensos.

O vice-presidente Pence e sua família foram imediatamente evacuados das câmaras do Senado. Alguns membros do Congresso foram escoltados para um bunker subterrâneo, enquanto outros se barricaram em escritórios ou se abrigaram na câmara da Câmara.

Por volta das 20h, o complexo do Capitólio foi declarado livre de manifestantes e o vice-presidente Pence convocou o Senado de volta à sessão. Às 21h, o presidente Pelosi fez o mesmo na Câmara. O Congresso votou para confirmar a vitória de Joe Biden no colégio eleitoral às 3h24 da manhã seguinte.

LEIA TAMBÉM

Lula recebe a faixa presidencial 2023: a posse do presidente em FOTOS