De quem é a culpa? Boulos e Tarcísio trocam acusações sobre ICMS da gasolina

De quem é a culpa? Boulos e Tarcísio trocam acusações sobre ICMS da gasolina

O aumento do imposto sobre combustíveis para 2027 abriu mais uma frente de confronto entre integrantes do governo Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Desta vez, o ministro Guilherme Boulos (PSOL) questionou a posição do chefe do Executivo paulista sobre o reajuste do ICMS. A resposta veio em tom de cobrança, com o governador acusando o ministro de omitir informações sobre a decisão.

A discussão ganhou força nas redes sociais nesta segunda-feira (2). Boulos publicou um vídeo em que relacionou a aprovação do aumento à postura adotada por Tarcísio durante a campanha eleitoral. Para o ministro, existe uma contradição entre as críticas feitas anteriormente aos impostos e o apoio à nova cobrança.

A declaração provocou uma reação do governador, que lembrou que a mudança não foi decidida individualmente pelo governo paulista. O reajuste passou pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), órgão que reúne representantes das administrações estaduais e do Distrito Federal.

O que motivou a discussão entre Boulos e Tarcísio?

O ponto central da divergência é a participação de São Paulo na aprovação do aumento do ICMS. Boulos questionou o governador por ter apoiado uma medida que elevará a tributação de produtos como gasolina e diesel.

Na publicação, o ministro associou a decisão ao discurso adotado por políticos ligados ao bolsonarismo durante as eleições. Ele também cobrou uma mudança de postura de Tarcísio diante do impacto que o reajuste poderá provocar no orçamento dos brasileiros.

O governador respondeu por meio de um comunicado. Na manifestação, afirmou que a aprovação ocorreu por unanimidade no Confaz, inclusive com votos favoráveis de estados administrados pelo PT.

Tarcísio citou especificamente Bahia, Ceará e Piauí para contestar a crítica de Boulos. Também questionou a atuação do ministro e afirmou que divergências políticas não justificam apresentar informações incompletas à população.

Quando o aumento do ICMS começa a valer?

A decisão que provocou o embate foi tomada em reunião do Confaz no dia 27 de outubro. As novas alíquotas terão validade a partir de 1º de fevereiro de 2027. A cobrança será maior para três produtos: gasolina, diesel e gás de cozinha. Como o ICMS é um imposto estadual com valores específicos definidos nacionalmente para esses combustíveis, a atualização afeta os consumidores de todo o país.

Veja os novos valores:

Produto ICMS atual Novo ICMS Diferença Gasolina R$ 1,57/litro R$ 1,64/litro R$ 0,07 Diesel R$ 1,17/litro R$ 1,30/litro R$ 0,13 Gás de cozinha R$ 1,47/kg R$ 1,54/kg R$ 0,07/kg

No caso do botijão de gás de 13 quilos, o acréscimo no imposto será de R$ 0,91. Para o diesel, a elevação representa R$ 0,13 por litro, enquanto a gasolina terá aumento de R$ 0,07 por litro.

Boulos não recuou após resposta do governador

A manifestação de Tarcísio não encerrou a discussão. Em nova publicação, Boulos voltou a questionar o governador e classificou sua posição como incoerente.

O ministro argumentou que a aprovação coletiva pelo Confaz não elimina a responsabilidade de Tarcísio, já que o governador participou da decisão. Também recordou as críticas feitas pelo paulista ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a política de impostos.

Boulos ainda chamou atenção para o intervalo entre as eleições e a aprovação do reajuste, afirmando que a mudança de posição ocorreu poucos dias depois da votação.

O episódio amplia a disputa política entre representantes do governo federal e o governador paulista, que é apontado como um dos principais nomes da direita nacional. Enquanto os dois lad