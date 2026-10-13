Lula sobe, Flávio Bolsonaro desce: veja o resultado da pesquisa eleitoral PoderData hoje do 2º turno

A pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta terça-feira (13) mostra uma disputa acirrada entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026. Entre os votos válidos, Flávio aparece com 51% das intenções de voto, enquanto Lula registra 49%. A diferença de dois pontos percentuais coloca os candidatos em um cenário de equilíbrio, com vantagem numérica para o senador do PL.

Flávio Bolsonaro tem 51% e Lula chega a 49% dos votos válidos

Os números indicam uma mudança no cenário em relação às rodadas anteriores apresentadas no gráfico da pesquisa. Flávio Bolsonaro aparece agora com 51% dos votos válidos, dois pontos a menos em comparação com o levantamento anterior. Lula, por sua vez, chega a 49%, com crescimento de dois pontos percentuais.

O levantamento das eleições de 2026 foi realizado por telefone entre os dias 10 e 12 de outubro, com 3.000 entrevistados em 686 municípios das 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01209/2026.

A movimentação das intenções de voto chama a atenção porque reduz a distância entre os dois nomes na disputa pelo Palácio do Planalto. Embora Flávio mantenha a dianteira numérica, o avanço de Lula deixa o confronto ainda mais apertado e reforça a importância de acompanhar as próximas pesquisas eleitorais.

O resultado, porém, não permite afirmar que um dos candidatos tenha uma vantagem estatisticamente consolidada. A diferença entre os dois é pequena, e a margem de erro precisa ser considerada na interpretação dos dados.

A série histórica exibida pelo PoderData ajuda a entender como a disputa se movimentou nos últimos meses. Em 25 de maio, Flávio Bolsonaro tinha 48% dos votos válidos, enquanto Lula aparecia com 52%. No levantamento de 26 a 29 de julho, os dois registravam 48% e 52%, respectivamente.

No fim de agosto e início de setembro, o cenário mudou. Flávio chegou a 51%, e Lula caiu para 49%, invertendo a posição observada nos primeiros levantamentos apresentados no gráfico. Entre 20 e 23 de setembro, os percentuais permaneceram em 51% para Flávio e 49% para Lula.

A rodada de 5 a 7 de outubro trouxe uma nova oscilação: Flávio alcançou 53%, enquanto Lula recuou para 47%. Agora, no levantamento realizado entre 10 e 12 de outubro, o senador aparece com dois pontos a menos, e o presidente registra crescimento equivalente.

A sequência mostra que a distância entre os candidatos não permaneceu estável ao longo do período. O avanço recente de Lula coincide com a redução da vantagem de Flávio, embora uma pesquisa isolada não seja suficiente para determinar se essa movimentação representa uma tendência duradoura.

O que significa a diferença de dois pontos percentuais?

A liderança de Flávio Bolsonaro, com 51% dos votos válidos, deve ser interpretada considerando a margem de erro de 1,8 ponto percentual. Aplicada individualmente aos percentuais divulgados, essa margem indica que os resultados estimados podem oscilar em torno dos números apresentados.

Isso significa que a diferença observada não deve ser tratada como uma previsão definitiva do resultado das urnas. Pesquisas eleitorais retratam as intenções de voto no período em que as entrevistas são realizadas e estão sujeitas à incerteza estatística.

Também é importante lembrar que os votos válidos excluem os votos brancos, nulos e as pessoas que não declararam preferência, conforme a metodologia de cálculo utilizada para essa apresentação. Por isso, os percentuais de 51% e 49% não representam necessariamente a distribuição das respostas entre todos os entrevistados.