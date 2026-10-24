Política

Pesquisa Datafolha hoje (24/10): veja o resultado de Lula e Flávio Bolsonaro no 2º turno

É a última pesquisa da eleição 2026

Escrito por Redação Jornal DCI
Pesquisa Datafolha de hoje (1)
Foto: Agência Brasil
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A última pesquisa Datafolha antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2026 será divulgada neste sábado (24), véspera da votação. O levantamento vai mostrar como estão as intenções de voto para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que disputam a Presidência da República.

Pesquisa Datafolha de hoje

O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 51% dos votos válidos na disputa pela Presidência da República, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) soma 49%. Os dados são da pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (24), um dia antes do segundo turno das eleições de 2026.

Embora Flávio apareça numericamente à frente, a diferença entre os candidatos está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. Dessa forma, o levantamento aponta empate técnico entre os dois concorrentes.

Na comparação com a pesquisa anterior, publicada em 22 de outubro, houve uma mudança de um ponto percentual para cada candidato. Na ocasião, Lula e Flávio tinham 50% dos votos válidos cada um

O levantamento deste sábado foi realizado nos dias 23 e 24 de outubro, com 4.050 entrevistados. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O estudo foi contratado pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09540/2026.

Na última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira (22), Flávio Bolsonaro e Lula apareciam empatados nos votos válidos, com 50% cada um. No cenário de votos totais, que considera também os eleitores que pretendem votar em branco ou nulo e os indecisos, Flávio registrava 47% das intenções de voto, enquanto Lula tinha 46%. Brancos, nulos e nenhum candidato somavam 5%, e 2% dos entrevistados estavam indecisos.

O segundo turno da eleição presidencial será realizado neste domingo, 25 de outubro. A votação definirá quem ocupará a Presidência da República pelos próximos quatro anos.

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Redação Jornal DCI

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