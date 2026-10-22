Pesquisa Datafolha: veja o resultado de Lula e Flávio Bolsonaro no 2º turno

A nova pesquisa Datafolha sobre o segundo turno das eleições presidenciais será divulgada nesta quinta-feira (22) e vai mostrar como está a disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) a três dias da votação. O levantamento pode indicar se o cenário de equilíbrio registrado na rodada anterior se manteve ou se um dos candidatos abriu vantagem na reta final da campanha.

Resultado da pesquisa Datafolha de hoje

O resultado será publicado a partir das 19h e permitirá comparar as intenções de voto dos dois candidatos, incluindo os percentuais de votos válidos. A pesquisa é aguardada em meio à expectativa sobre o desempenho dos presidenciáveis antes do segundo turno, marcado para domingo (25).

Intenção de voto:

Lula (PT):

Flávio Bolsonaro (PL):

Brancos e nulos:

Indecisos:

Votos válidos:

Lula (PT):

Os votos válidos excluem brancos, nulos e eleitores indecisos. Esse recorte é utilizado para calcular o percentual dos candidatos na disputa eleitoral.

Dados da pesquisa Datafolha de hoje

A nova pesquisa Datafolha sobre o segundo turno das eleições presidenciais ouviu 2.520 eleitores com 16 anos ou mais, entre os dias 20 e 22 de outubro de 2026. O levantamento foi realizado em 153 municípios brasileiros, com entrevistas presenciais.

A sondagem tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. Isso significa que as estimativas devem ser interpretadas considerando essa margem estatística, e não como uma contagem exata dos votos.

O levantamento foi encomendado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09709/2026.

Esta é a terceira pesquisa Datafolha realizada para o segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

O que são votos nulos?

Votos nulos são aqueles que não representam uma escolha válida entre as candidaturas registradas na Justiça Eleitoral. Quando o eleitor opta por anular o próprio voto, a urna registra essa decisão para fins estatísticos, mas o resultado não entra no cálculo dos votos válidos.

Esse tipo de voto costuma ser utilizado por pessoas que não se identificam com os candidatos disponíveis ou que desejam manifestar insatisfação com as opções apresentadas na disputa eleitoral. A legislação brasileira considera válidos os votos nominais, destinados diretamente aos candidatos, e os votos de legenda, quando permitidos. Os votos nulos e brancos ficam fora dessa contagem.