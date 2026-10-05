Política

Veja a lista com todos os deputados e senadores eleitos por São Paulo

Conheça os eleitos nas eleições de 2026

Escrito por Anny Malagolini
deputados e senadores eleitos por São Paulo Foto: Agência Brasil
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São Paulo definiu nas urnas os parlamentares que vão representar o estado na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados a partir de 2027. Ao todo, são 164 deputados eleitos, sendo 94 deputados estaduais para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e 70 deputados federais para a Câmara dos Deputados. Os mandatos têm duração de quatro anos, de 2027 a 2030, e a posse está marcada para 1º de fevereiro de 2027.

A eleição dos parlamentares ocorre pelo sistema proporcional, no qual a distribuição das cadeiras considera a votação dos partidos e federações, além dos votos obtidos individualmente pelos candidatos. Por isso, a lista de eleitos não corresponde necessariamente à ordem dos mais votados.

Deputados estaduais eleitos em São Paulo

São Paulo elegeu 94 deputados estaduais para a próxima legislatura da Alesp. Confira a lista completa dos eleitos e a votação de cada candidato:

EDUARDA CAMPOPIANO (PL) – 1.956.238 votos

EDUARDO SUPLICY (PT) – 654.627 votos

SOFIA FAVERO (PSOL) – 407.773 votos

CARLOS GIANNAZI (PSOL) – 367.861 votos

PAULA DA BANCADA FEMINISTA (PSOL) – 326.190 votos

GIOVANNI SANCHES (PL) – 235.363 votos

ROGERIO LINS (PODE) – 229.928 votos

TENENTE COIMBRA (PL) – 198.342 votos

RAFA MINATO (MISSÃO) – 185.582 votos

DANILO JOAN (PP) – 182.839 votos

THOMAZ HENRIQUE (PL) – 178.164 votos

EDIANE MARIA (PSOL) – 170.844 votos

LUIZA ERUNDINA (PSOL) – 169.567 votos

DELEGADO OLIM (PP) – 163.918 votos

RODRIGO ASHIUCHI (PL) – 162.562 votos

MONICA DAS PRETAS (PSOL) – 159.100 votos

ITAMAR BORGES (MDB) – 159.058 votos

BRUNA FURLAN (REPUBLICANOS) – 157.381 votos

MARCOS DAMASIO (PL) – 156.691 votos

DANI ALONSO (PL) – 155.574 votos

REGINA NUNES (MDB) – 154.966 votos

DUDA HIDALGO (PT) – 154.953 votos

SARGENTO CASTRO (PP) – 143.422 votos

PROFESSORA BEBEL (PT) – 142.001 votos

CONTE LOPES (PL) – 139.225 votos

FELIPE SERTANEJO (PL) – 138.277 votos

ROGERIO NOGUEIRA (PSD) – 137.335 votos

TELHADINHA/CAPITÃO TELHADA (PP) – 134.006 votos

ANA CAROLINA SERRA (PSDB) – 132.881 votos

MARIANA CONTI (PSOL) – 126.344 votos

DELEGADA GRACIELA (PL) – 125.624 votos

DR. EDSON DA PAIOL (PODE) – 124.394 votos

ALEX MADUREIRA (PL) – 122.704 votos

LEONARDO GRANDINI (PT) – 122.158 votos

DANILO CAMPETTI (REPUBLICANOS) – 119.904 votos

BARROS MUNHOZ (PSD) – 116.413 votos

EMÍDIO (PT) – 108.275 votos

PAULO MANSUR (PL) – 107.073 votos

RAFAEL SARAIVA (UNIÃO) – 105.174 votos

RODRIGO MAR (PT) – 104.820 votos

ENIO TATTO (PT) – 102.892 votos

REINALDO ALGUZ (MDB) – 101.946 votos

MARTA COSTA (PSD) – 100.083 votos

CAIO FRANÇA (PSB) – 99.840 votos

FRANCO SARDELLI (PL) – 98.375 votos

DOUGLAS GARCIA (UNIÃO) – 97.410 votos

PAULO FIORILO (PT) – 96.370 votos

DANILO BALAS (PL) – 96.188 votos

LUIZ FERNANDO (PT) – 94.901 votos

DÉBORA CAMILO (PSOL) – 94.895 votos

LETICIA AGUIAR (PL) – 94.832 votos

DONATO (PT) – 94.779 votos

CARLA MORANDO (PSD) – 94.596 votos

RICARDO MADALENA (PL) – 94.319 votos

LEANDRO BASSON (PODE) – 90.934 votos

PARDINI (PSD) – 89.558 votos

ROGÉRIO FRANCO (PL) – 89.156 votos

ANALICE FERNANDES (PSD) – 88.784 votos

DELEGADO MESQUITA (PP) – 87.918 votos

VALDOMIRO LOPES (PSB) – 86.893 votos

THAMMY MIRANDA (PSD) – 85.619 votos

BRUNO ZAMBELLI (PL) – 82.946 votos

ELY SANTOS (REPUBLICANOS) – 82.559 votos

LÉO OLIVEIRA (MDB) – 82.508 votos

THAINARA FARIA (PT) – 81.485 votos

MAURO BRAGATO (PSD) – 79.157 votos

MARINA BRAGANTE (PSB) – 78.957 votos

CORONEL PAGANOTTO (PL) – 77.703 votos

SOLANGE FREITAS (UNIÃO) – 77.524 votos

JOÃO PAULO (PL) – 76.371 votos

CAMILA GODOI (UNIÃO) – 74.733 votos

CARUSO (MDB) – 74.480 votos

KAKA DO AUTISMO (PODE) – 74.365 votos

BARBA (PT) – 74.115 votos

RAFAEL SILVA JR (PSD) – 74.043 votos

RODRIGO MORAES (PL) – 73.787 votos

RÔMULO (PT) – 73.648 votos

RENATA SENE (REPUBLICANOS) – 73.526 votos

MARCOLINO (PT) – 72.574 votos

JOÃO PAULO RILLO (PT) – 72.486 votos

LUCAS BOVE (PL) – 71.263 votos

CAPITÃO MOSART (PL) – 70.997 votos

ANA PERUGINI (PT) – 70.737 votos

SEBASTIÃO SANTOS (REPUBLICANOS) – 68.118 votos

FABIO FARIA DE SÁ (PODE) – 68.055 votos

LISBOA (PL) – 67.413 votos

HENRIQUE KRIGNER (NOVO) – 66.512 votos

GILMACI SANTOS (REPUBLICANOS) – 66.474 votos

ISAAC ANTUNES (PL) – 61.953 votos

FABIANA BOLSONARO (PL) – 61.183 votos

THIAGO AURICCHIO (PL) – 59.942 votos

KEIT LIMA (PSOL) – 58.984 votos

ATILA JACOMUSSI (PRD) – 54.065 votos

RICARDO FRANÇA (PODE) – 53.644 votos

Os deputados estaduais eleitos assumem os mandatos na Alesp em 1º de fevereiro de 2027. Eles serão responsáveis pela elaboração e votação de leis estaduais, fiscalização do governo paulista e análise do orçamento do estado.

Deputados federais eleitos em São Paulo

São Paulo elegeu 70 deputados federais para representar o estado na Câmara dos Deputados, em Brasília. Confira a lista completa:

Lucas Pavanato (PL) – 3.038.438 votos

Erika Hilton (PSOL) – 1.596.472 votos

Sâmia Bomfim (PSOL) – 583.107 votos

Kim Kataguiri (Missão) – 520.071 votos

Tabata Amaral (PSB) – 476.383 votos

Renato Bolsonaro (PL) – 379.312 votos

Sargento Nantes (PP) – 333.401 votos

Delegado Palumbo (Podemos) – 303.271 votos

Guilherme Cortez (PSOL) – 275.450 votos

Mauricio Neves (PP) – 269.996 votos

Marcio Alvino (PL) – 261.325 votos

Professora Luciene Cavalcante (PSOL) – 253.778 votos

Ana Carolina Oliveira (Podemos) – 246.741 votos

Baleia Rossi (MDB) – 239.124 votos

Luna Zarattini (PT) – 233.733 votos

Marina Helena (Novo) – 230.866 votos

Delegado Bruno Lima (Podemos) – 217.952 votos

Rosana Valle (PL) – 213.752 votos

Renata Abreu (Podemos) – 199.100 votos

Marcos Pereira (Republicanos) – 196.681 votos

Luiz Philippe De O E Bragança (PL) – 187.743 votos

Guilherme Piai (Republicanos) – 182.328 votos

Igor Soares (PSD) – 181.820 votos

Paulo Alexandre Barbosa (PSD) – 168.207 votos

Felipe Becari (Podemos) – 162.957 votos

Thiago Surfista (PL) – 161.971 votos

Alencar Santana (PT) – 160.264 votos

Capitão Augusto (PL) – 153.745 votos

Jilmar Tatto (PT) – 152.984 votos

Celso Russomanno (Republicanos) – 138.827 votos

Thiago Dos Reis (PT) – 137.240 votos

Paulo Serra (PSDB) – 132.866 votos

Sidney Cruz (MDB) – 130.951 votos

João Cury (MDB) – 130.915 votos

Luiz Fernando Machado (PL) – 129.004 votos

Arlindo Chinaglia (PT) – 124.121 votos

Pastor Marco Feliciano (PL) – 122.119 votos

Ney Santos (Republicanos) – 118.566 votos

Carlos Zarattini (PT) – 117.608 votos

Edinho Silva (PT) – 115.341 votos

Nilto Tatto (PT) – 114.560 votos

Natália Boulos (PSOL) – 114.552 votos

Kiko Celeguim (PT) – 113.158 votos

Motta (PL) – 112.854 votos

Juliana Cardoso (PT) – 111.904 votos

Joao Paulo Cunha (PT) – 109.548 votos

Rodrigo Gambale (Podemos) – 106.901 votos

Dra. Sandra Tadeu (PL) – 106.471 votos

Enrico Misasi (MDB) – 106.225 votos

Coronel Telhada (PP) – 104.513 votos

Paulo Freire (PL) – 99.388 votos

Marcos Neves (PSD) – 98.359 votos

Jonas Donizette (PSB) – 97.335 votos

Miguel Lombardi (PL) – 96.333 votos

Saulo Pedroso (PSD) – 95.096 votos

Altair Moraes (Republicanos) – 94.770 votos

Jefferson Campos (PL) – 92.286 votos

Carlos Sampaio (PSD) – 91.902 votos

Maria Rosas (Republicanos) – 91.690 votos

Mario Frias (PL) – 91.403 votos

Delegado Paulo Bilynskyj (PL) – 90.363 votos

Carlos Bezerra Jr. (PSD) – 89.414 votos

Sirlange Manga (União Brasil) – 87.820 votos

Milton Leite Filho (União Brasil) – 71.631 votos

Adriana Ventura (Novo) – 69.083 votos

Eduardo Cury (MDB) – 66.860 votos

Wesley Cezar Lelinho (PL) – 66.673 votos

Gil Diniz (PL) – 63.398 votos

Edinho Araújo (PRD) – 54.443 votos

Sônia Guajajara (PSOL) – 54.207 votos

Os deputados federais eleitos por São Paulo também tomam posse em 1º de fevereiro de 2027. Na Câmara dos Deputados, os parlamentares participam da elaboração de leis federais, votam projetos e propostas de emenda à Constituição, fiscalizam o governo federal e analisam o Orçamento da União.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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