Veja a lista com todos os deputados e senadores eleitos por São Paulo
Conheça os eleitos nas eleições de 2026
São Paulo definiu nas urnas os parlamentares que vão representar o estado na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados a partir de 2027. Ao todo, são 164 deputados eleitos, sendo 94 deputados estaduais para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e 70 deputados federais para a Câmara dos Deputados. Os mandatos têm duração de quatro anos, de 2027 a 2030, e a posse está marcada para 1º de fevereiro de 2027.
A eleição dos parlamentares ocorre pelo sistema proporcional, no qual a distribuição das cadeiras considera a votação dos partidos e federações, além dos votos obtidos individualmente pelos candidatos. Por isso, a lista de eleitos não corresponde necessariamente à ordem dos mais votados.
Deputados estaduais eleitos em São Paulo
São Paulo elegeu 94 deputados estaduais para a próxima legislatura da Alesp. Confira a lista completa dos eleitos e a votação de cada candidato:
EDUARDA CAMPOPIANO (PL) – 1.956.238 votos
EDUARDO SUPLICY (PT) – 654.627 votos
SOFIA FAVERO (PSOL) – 407.773 votos
CARLOS GIANNAZI (PSOL) – 367.861 votos
PAULA DA BANCADA FEMINISTA (PSOL) – 326.190 votos
GIOVANNI SANCHES (PL) – 235.363 votos
ROGERIO LINS (PODE) – 229.928 votos
TENENTE COIMBRA (PL) – 198.342 votos
RAFA MINATO (MISSÃO) – 185.582 votos
DANILO JOAN (PP) – 182.839 votos
THOMAZ HENRIQUE (PL) – 178.164 votos
EDIANE MARIA (PSOL) – 170.844 votos
LUIZA ERUNDINA (PSOL) – 169.567 votos
DELEGADO OLIM (PP) – 163.918 votos
RODRIGO ASHIUCHI (PL) – 162.562 votos
MONICA DAS PRETAS (PSOL) – 159.100 votos
ITAMAR BORGES (MDB) – 159.058 votos
BRUNA FURLAN (REPUBLICANOS) – 157.381 votos
MARCOS DAMASIO (PL) – 156.691 votos
DANI ALONSO (PL) – 155.574 votos
REGINA NUNES (MDB) – 154.966 votos
DUDA HIDALGO (PT) – 154.953 votos
SARGENTO CASTRO (PP) – 143.422 votos
PROFESSORA BEBEL (PT) – 142.001 votos
CONTE LOPES (PL) – 139.225 votos
FELIPE SERTANEJO (PL) – 138.277 votos
ROGERIO NOGUEIRA (PSD) – 137.335 votos
TELHADINHA/CAPITÃO TELHADA (PP) – 134.006 votos
ANA CAROLINA SERRA (PSDB) – 132.881 votos
MARIANA CONTI (PSOL) – 126.344 votos
DELEGADA GRACIELA (PL) – 125.624 votos
DR. EDSON DA PAIOL (PODE) – 124.394 votos
ALEX MADUREIRA (PL) – 122.704 votos
LEONARDO GRANDINI (PT) – 122.158 votos
DANILO CAMPETTI (REPUBLICANOS) – 119.904 votos
BARROS MUNHOZ (PSD) – 116.413 votos
EMÍDIO (PT) – 108.275 votos
PAULO MANSUR (PL) – 107.073 votos
RAFAEL SARAIVA (UNIÃO) – 105.174 votos
RODRIGO MAR (PT) – 104.820 votos
ENIO TATTO (PT) – 102.892 votos
REINALDO ALGUZ (MDB) – 101.946 votos
MARTA COSTA (PSD) – 100.083 votos
CAIO FRANÇA (PSB) – 99.840 votos
FRANCO SARDELLI (PL) – 98.375 votos
DOUGLAS GARCIA (UNIÃO) – 97.410 votos
PAULO FIORILO (PT) – 96.370 votos
DANILO BALAS (PL) – 96.188 votos
LUIZ FERNANDO (PT) – 94.901 votos
DÉBORA CAMILO (PSOL) – 94.895 votos
LETICIA AGUIAR (PL) – 94.832 votos
DONATO (PT) – 94.779 votos
CARLA MORANDO (PSD) – 94.596 votos
RICARDO MADALENA (PL) – 94.319 votos
LEANDRO BASSON (PODE) – 90.934 votos
PARDINI (PSD) – 89.558 votos
ROGÉRIO FRANCO (PL) – 89.156 votos
ANALICE FERNANDES (PSD) – 88.784 votos
DELEGADO MESQUITA (PP) – 87.918 votos
VALDOMIRO LOPES (PSB) – 86.893 votos
THAMMY MIRANDA (PSD) – 85.619 votos
BRUNO ZAMBELLI (PL) – 82.946 votos
ELY SANTOS (REPUBLICANOS) – 82.559 votos
LÉO OLIVEIRA (MDB) – 82.508 votos
THAINARA FARIA (PT) – 81.485 votos
MAURO BRAGATO (PSD) – 79.157 votos
MARINA BRAGANTE (PSB) – 78.957 votos
CORONEL PAGANOTTO (PL) – 77.703 votos
SOLANGE FREITAS (UNIÃO) – 77.524 votos
JOÃO PAULO (PL) – 76.371 votos
CAMILA GODOI (UNIÃO) – 74.733 votos
CARUSO (MDB) – 74.480 votos
KAKA DO AUTISMO (PODE) – 74.365 votos
BARBA (PT) – 74.115 votos
RAFAEL SILVA JR (PSD) – 74.043 votos
RODRIGO MORAES (PL) – 73.787 votos
RÔMULO (PT) – 73.648 votos
RENATA SENE (REPUBLICANOS) – 73.526 votos
MARCOLINO (PT) – 72.574 votos
JOÃO PAULO RILLO (PT) – 72.486 votos
LUCAS BOVE (PL) – 71.263 votos
CAPITÃO MOSART (PL) – 70.997 votos
ANA PERUGINI (PT) – 70.737 votos
SEBASTIÃO SANTOS (REPUBLICANOS) – 68.118 votos
FABIO FARIA DE SÁ (PODE) – 68.055 votos
LISBOA (PL) – 67.413 votos
HENRIQUE KRIGNER (NOVO) – 66.512 votos
GILMACI SANTOS (REPUBLICANOS) – 66.474 votos
ISAAC ANTUNES (PL) – 61.953 votos
FABIANA BOLSONARO (PL) – 61.183 votos
THIAGO AURICCHIO (PL) – 59.942 votos
KEIT LIMA (PSOL) – 58.984 votos
ATILA JACOMUSSI (PRD) – 54.065 votos
RICARDO FRANÇA (PODE) – 53.644 votos
Os deputados estaduais eleitos assumem os mandatos na Alesp em 1º de fevereiro de 2027. Eles serão responsáveis pela elaboração e votação de leis estaduais, fiscalização do governo paulista e análise do orçamento do estado.
Deputados federais eleitos em São Paulo
São Paulo elegeu 70 deputados federais para representar o estado na Câmara dos Deputados, em Brasília. Confira a lista completa:
Lucas Pavanato (PL) – 3.038.438 votos
Erika Hilton (PSOL) – 1.596.472 votos
Sâmia Bomfim (PSOL) – 583.107 votos
Kim Kataguiri (Missão) – 520.071 votos
Tabata Amaral (PSB) – 476.383 votos
Renato Bolsonaro (PL) – 379.312 votos
Sargento Nantes (PP) – 333.401 votos
Delegado Palumbo (Podemos) – 303.271 votos
Guilherme Cortez (PSOL) – 275.450 votos
Mauricio Neves (PP) – 269.996 votos
Marcio Alvino (PL) – 261.325 votos
Professora Luciene Cavalcante (PSOL) – 253.778 votos
Ana Carolina Oliveira (Podemos) – 246.741 votos
Baleia Rossi (MDB) – 239.124 votos
Luna Zarattini (PT) – 233.733 votos
Marina Helena (Novo) – 230.866 votos
Delegado Bruno Lima (Podemos) – 217.952 votos
Rosana Valle (PL) – 213.752 votos
Renata Abreu (Podemos) – 199.100 votos
Marcos Pereira (Republicanos) – 196.681 votos
Luiz Philippe De O E Bragança (PL) – 187.743 votos
Guilherme Piai (Republicanos) – 182.328 votos
Igor Soares (PSD) – 181.820 votos
Paulo Alexandre Barbosa (PSD) – 168.207 votos
Felipe Becari (Podemos) – 162.957 votos
Thiago Surfista (PL) – 161.971 votos
Alencar Santana (PT) – 160.264 votos
Capitão Augusto (PL) – 153.745 votos
Jilmar Tatto (PT) – 152.984 votos
Celso Russomanno (Republicanos) – 138.827 votos
Thiago Dos Reis (PT) – 137.240 votos
Paulo Serra (PSDB) – 132.866 votos
Sidney Cruz (MDB) – 130.951 votos
João Cury (MDB) – 130.915 votos
Luiz Fernando Machado (PL) – 129.004 votos
Arlindo Chinaglia (PT) – 124.121 votos
Pastor Marco Feliciano (PL) – 122.119 votos
Ney Santos (Republicanos) – 118.566 votos
Carlos Zarattini (PT) – 117.608 votos
Edinho Silva (PT) – 115.341 votos
Nilto Tatto (PT) – 114.560 votos
Natália Boulos (PSOL) – 114.552 votos
Kiko Celeguim (PT) – 113.158 votos
Motta (PL) – 112.854 votos
Juliana Cardoso (PT) – 111.904 votos
Joao Paulo Cunha (PT) – 109.548 votos
Rodrigo Gambale (Podemos) – 106.901 votos
Dra. Sandra Tadeu (PL) – 106.471 votos
Enrico Misasi (MDB) – 106.225 votos
Coronel Telhada (PP) – 104.513 votos
Paulo Freire (PL) – 99.388 votos
Marcos Neves (PSD) – 98.359 votos
Jonas Donizette (PSB) – 97.335 votos
Miguel Lombardi (PL) – 96.333 votos
Saulo Pedroso (PSD) – 95.096 votos
Altair Moraes (Republicanos) – 94.770 votos
Jefferson Campos (PL) – 92.286 votos
Carlos Sampaio (PSD) – 91.902 votos
Maria Rosas (Republicanos) – 91.690 votos
Mario Frias (PL) – 91.403 votos
Delegado Paulo Bilynskyj (PL) – 90.363 votos
Carlos Bezerra Jr. (PSD) – 89.414 votos
Sirlange Manga (União Brasil) – 87.820 votos
Milton Leite Filho (União Brasil) – 71.631 votos
Adriana Ventura (Novo) – 69.083 votos
Eduardo Cury (MDB) – 66.860 votos
Wesley Cezar Lelinho (PL) – 66.673 votos
Gil Diniz (PL) – 63.398 votos
Edinho Araújo (PRD) – 54.443 votos
Sônia Guajajara (PSOL) – 54.207 votos
Os deputados federais eleitos por São Paulo também tomam posse em 1º de fevereiro de 2027. Na Câmara dos Deputados, os parlamentares participam da elaboração de leis federais, votam projetos e propostas de emenda à Constituição, fiscalizam o governo federal e analisam o Orçamento da União.