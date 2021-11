Políticos do PL: conheça os parlamentares do novo partido de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro, sem partido desde 2019, oficializou a sua filiação ao PL (Partido Liberal) nesta quarta-feira, 10 de novembro de 2021. A informação foi confirmada após almoço do chefe do Executivo com o presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto. Veja abaixo quem são os políticos do PL na Câmara e no Senado.

No encontro, Bolsonaro e Costa Neto ajustaram detalhes para a chegada do político. Entre os assuntos, o presidente da República alinhou a também migração de aliados políticos, que devem disputar vagas no Legislativo federal e ao governo do Estado de São Paulo.

O ato oficial de filiação está previsto para o dia 22 de novembro, em evento político organizado pela sigla. Bolsonaro estava sem partido desde 2019, quando deixou o PSL (Partido Social Liberal), no qual ganhou as eleições presidenciais de 2018. Durante as negociações, o político conversou com Republicanos e Patriota, além de discutir seu retorno ao Progressistas. Bolsonaro também tentou criar seu partido, o Aliança pelo Brasil, mas o projeto desidratou por falta de assinaturas: precisando de 492 mil, constaram apenas 15.762 — 3,2% do necessário.

Quem são os políticos do PL?

Com a chegada de Jair Bolsonaro, o PL espera conquistar a maior bancada nas Câmara dos Deputados após o pleito do próximo ano. Hoje, os políticos do PL são os terceiros em maior número, com 43 parlamentares. PSL e PT estão à frente, com 54 e 53 deputados, respectivamente. Conheça os políticos do PL abaixo.

Presidente da sigla: Valdemar da Costa Neto

Nascido em São Paulo e foi eleito deputado federal pelo estado para seis mandatos – tendo renunciado em duas vezes: em 2005 e 2013. Foi condenado a sete anos e dez meses de prisão no escândalo do Mensalão e cumpriu pena no semiaberto, aberto e em casa, com tornozeleira eletrônica. Em 2016, o STF (Supremo Tribunal Federal) lhe concedeu liberdade.

Políticos do PL na Câmara dos Deputados — veja a divisão por estados

Líder do PL na Câmara: William Roberto (PB), deputado federal desde 2003 e membro do Conselho de Ética.

Alagoas

Sérgio Toledo: tabelião e deputado federal desde 2019.

Amapá

Vinícius Gurgel: empresário, contabilista e deputado federal desde 2011.

Amazonas

Marcelo Ramos: advogado, 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados e deputado federal desde 2019.

Bahia – veja os políticos do PL

Abílio Santana: pastor, deputado federal desde 2019.

João Carlos Bacelar: engenheiro, empresário e deputado federal desde 2007.

José Rocha: deputado federal desde 1995, membro da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

Raimundo Costa: administrador, pescador e deputado federal desde 2019.

Ceará

Jaziel Pereira: médico e deputado federal desde 2019.

Júnior Mano: empresário e deputado federal desde 2019.

Goiás

Magda Mofatto: empresária e deputada federal desde 2011.

Maranhão

Pastor Gil: pastor, jornalista e deputado federal desde 2019.

Josimar de Maranhãozinho: empresário e deputado federal desde 2019.

Júnior Lourenço: empresário e deputado federal desde 2019.

Minas Gerais

Aelton Freitas: produtor rural, empresário, engenheiro agrônomo e deputado federal desde 2007.

Lincoln Portela: pastor evangélico, apresentador de televisão, radialista, deputado federal desde 1999 e vice-líder do PL.

Zé Vitor: engenheiro e deputado federal desde 2019.

Pará

Cristiano Vale: pecuarista e deputado federal desde 2019.

Paraíba

Wellington Roberto: empresário e deputado federal desde 2003.

Paraná – políticos do PL

Luiz Nishimori: agricultor, comerciante, deputado federal desde 2011 e membro da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.

Christiane de Souza Yared: pastora evangélica, empresária e deputada federal desde 2015.

Fernando Giacobo: empresário e deputado federal desde 2003.

Pernambuco

Fernando Rodolfo: jornalista e deputado federal desde 2003.

Piauí

Fábio Abreu Costa: policial militar e deputado federal desde 2015.

Marina Santos: médica e deputada federal desde 2019.

Rio de Janeiro – veja os políticos do PL

Altineu Côrtes: empresário de deputado federal desde 2015.

Gelson Azevedo: empresário, ex-vice-prefeito de São João de Meriti e deputado federal desde 2019.

Luiz Antônio Corrêa: médico, ex-prefeito de Valença e deputado federal desde 2019.

Rio Grande do Norte

José Maia: economista, deputado federal desde 2007 e membro da Comissão de Defesa do Consumidor.

Rio Grande do Sul

Giovani Cherini: tecnólogo, deputado federal desde 2011 vice-líder do PL na Câmara.

Roraima

Edio Lopes: ex-funcionário público, deputado federal desde 2007 e membro da Comissão de Minas e Energia.

São Paulo – políticos do PL

Capitão Augusto: policial militar, deputado federal desde 2015 e membro da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.

Luiz Carlos Motta: comerciário e deputado federal desde 2019.

Marco Feliciano: pastor e deputado federal desde 2011.

Márcio Alvino: empresário, ex-prefeito de Guararema e deputado federal desde 2015.

Miguel Lombardi: deputado federal desde 2014.

Paulo Freire Costa: deputado federal desde 2011.

Policial Katia Sastre: policial militar, ficou famosa a reagir a um assalto em Suzano, e deputada federal desde 2019.

Tiririca: humorista e deputado federal desde 2011.

Sergipe

Bosco Costa: administrador e deputado federal desde 2016.

Tocantins

Vicentinho Júnior: empresário, vice-líder do PL e deputado federal desde 2015.

Políticos do PL no Senado

Carlos Portinho (RJ): advogado, senador desde 2020 – após a morte do titular Arolde de Oliveira;

Jorginho Mello (SC): advogado, senador desde 2019;

Romário (RJ): jogador de futebol, senador desde 2015;

Wellington Fagundes (MT): médico veterinário, senador desde 2015.

