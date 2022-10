Quando vai ser o pronunciamento do Bolsonaro após perder para Lula?

Após o resultado da eleição de 2022, o pronunciamento do Bolsonaro (PL), candidato derrotado, ainda é uma incerteza. O atual presidente se mantém em silêncio há mais de 15 horas e não comentou sobre a vitória de seu adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas.

Lula foi eleito o novo Presidente da Repúblico no segundo turno com 50,9% dos votos, seu oponente teve 49,1%.

Vai ter pronunciamento do Bolsonaro?

O atual presidente se mantém em silêncio desde a oficialização do resultado das eleições. Bolsonaro não se manifestou sobre sua derrota nas urnas e também não reconheceu a vitória do oponente na noite do dia 30.

Segundo apuração do jornal O Globo do dia 31 de outubro, aliados do candidato derrotado esperam que o presidente se manifeste com relação ao resultado das urnas ainda na segunda-feira (31). Pessoas do entorno de Bolsonaro afirmaram que ele deve se pronunciar sobre a vitória de Lula, mas não opinaram se Bolsonaro vai fazer a tradicional ligação para o adversário o parabenizando.

Também não se sabe qual vai ser o meio pelo qual o presidente vai se manifestar, pode ser um pronunciamento em entrevista, pelas redes sociais ou algum discurso público. O candidato já havia informado, no primeiro turno, que só se manifestaria a respeito do resultado depois de dialogar com os militares das Forças Armadas.

No dia 29/10, o presidente afirmou à TV Globo, logo após o debate da emissora, que reconheceria o resultado das eleições. “Quem tiver mais votos leva, isso que é democracia”, afirmou.

Demora para reconhecer o resultado das eleições 2022

Desde 1998, quando as urnas eletrônicas foram implementadas, Bolsonaro é o candidato derrotado que mais se delonga para admitir a derrota. Até o momento, já são mais de 15 horas de silêncio do atual presidente.

Até essa disputa, a maior demora para reconhecer o resultado nas urnas era a de José Serra (PSDB), em 2010. Naquele ano, o candidato derrotado por Dilma Rousseff (PT) admitiu a derrota às 22h40 da noite do segundo turno.

O atual presidente não fez, até o momento, nenhuma movimentação significativa. De acordo com reportagem do Estadão da manhã de segunda-feira (31), Bolsonaro recebeu a visita de seu filho Flávio Bolsonaro (PL) por volta das 7h40. A família do presidente também segue em silêncio desde a oficialização do resultado pelo TSE.

Lula demonstra preocupação

O candidato eleito, Lula (PT), afirmou sua preocupação com a postura de Bolsonaro durante sua comemoração com apoiadores em São Paulo na noite do domingo (30). O petista alegou que tem medo de que o atual presidente não faça a transição entre os governos para que a campanha eleita tome conhecimento dos processos governamentais.

“Eu gostaria de estar só alegre, mas eu estou metade alegre e metade preocupado, porque, a partir de amanhã, eu tenho que começar a me preocupar como é que a gente vai governar este país. Preciso saber se o presidente que nós derrotamos vai permitir que haja uma transição para que a gente tome conhecimento das coisas”, disse Lula.

O presidente recém eleito também comentou que Bolsonaro não havia o cumprimentado até o momento. “O presidente derrotado deveria ter ligado para mim reconhecendo a derrota, mas até agora não ligou. Eu não sei se vai ligar e não sei se vai reconhecer a derrota”, afirmou ao público.

Aliados de Bolsonaro se manifestam

Aliados políticos de Bolsonaro (PL) já se manifestaram, na noite de domingo (30), reconhecendo a vitória de Lula (PT). O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), parabenizou o petista pela eleição e pediu pela pacificação do Brasil.

“Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil, sempre com muito debate, diálogo e transparência. É preciso ouvir a voz dos todos, mesmo divergentes, e trabalhar para atender as aspirações mais amplas,”, disse em Lira em pronunciamento em Brasília, logo após a eleição de Lula.

O governador eleito em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também se pronunciou após a divulgação do resultado das urnas. O candidato apoiado por Bolsonaro reconheceu a vitória de Lula e afirmou que o alinhamento com o governo federal será necessário.

“Para que a gente possa trazer políticas públicas para o estado, vai ser fundamental o alinhamento e o entendimento com o governo federal”, disse o candidato eleito em seu pronunciamento.

O senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro (União Brasil-PR) também reconheceu, no domingo (30), a vitória de Lula e afirmou que será oposição do governo a partir de 2023.

A democracia é assim. O resultado de uma eleição não pode superar o dever de responsabilidade que temos com o Brasil. Vamos trabalhar pela união dos que querem o bem do País. Estarei sempre do lado do que é certo! Estarei na oposição em 2023,respeitando a vontade dos paranaenses. — Sergio Moro (@SF_Moro) October 30, 2022

No entanto, parte da ala bolsonarista também não se manifestou, como é o caso do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e do presidente do Partido Liberal, sigla de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto.