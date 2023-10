Quem é o marido de Sâmia Bomfim? Conheça a família da deputada

A deputada federal Sâmia Bomfim, de 34 anos, é casada com outro político do PSOL, com quem tem um filho. Os dois começaram um namoro no final de 2019 após se conhecerem em meio às suas carreiras na política, já que ambos exercem o mesmo cargo. Eles continuam juntos até hoje.

Sâmia Bonfim é casada com quem?

Sâmia Bomfim é casada com o também deputado federal Glauber Braga, de 41 anos, do PSOL. Os dois estão juntos há quase quatro anos e são pais do pequeno Hugo, que nasceu em junho de 2021.

Os políticos trabalham juntos na bancada do partido, onde se conheceram. Os deputados só assumiram o namoro publicamente no início de 2020 e, no final desse mesmo ano, anunciaram que estavam à espera do primeiro filho. O casal não chegou a se casar oficialmente, mas vivem em união estável desde então.

O casal utiliza as redes sociais para divulgar conteúdo relacionado ao seu trabalho na política, mas ocasionalmente publica algumas fotos juntos ou ao lado do filho. "Entre brinquedos, comissões e muita correria, uma pausa pro mozão", escreveu Sâmia em agosto deste ano.

Glauber Braga iniciou a carreira como deputado estadual do Rio de Janeiro, pelo PSB, em 2010. O carioca havia tentado as eleições de 2006, mas não foi eleito. O político se reelegeu em 2014, mas, dois anos depois, candidatou-se à prefeitura de Nova Friburgo, terminando o pleito em segundo lugar. Em 2018, já no PSOL, recebeu mais de 40 mil votos e foi eleito deputado federal. O político conseguiu se reeleger em 2022 e continua no cargo.

Já Sâmia Bomfim começou a trilhar carreira na política em 2016, quando foi eleita vereadora na cidade de São Paulo, com mais de 12 mil votos. Nas eleições de 2018, candidatou-se à vaga de deputada federal e foi eleita, sendo reeleita no pleito seguinte. A paulista foi a parlamentar mais jovem a exercer o mandato na Câmara Municipal de São Paulo, aos 27 anos. Feminista, a principal pauta defendida por ela são os direitos das mulheres, além de questões sociais e raciais.

Sâmia é natural de Presidente Prudente, interior de São Paulo, mas mudou-se para a capital em 2007 para cursar Letras na Universidade de São Paulo (USP). Foi quando se envolveu com o Movimento Estudantil e tornou-se servidora estadual na instituição. A paulista também participou de greves e mobilizações atuando na base do sindicato SINTUSP.

Quem é o pai de Sâmia Bomfim?

Sâmia Bonfim é filha de Domingos Bonfim e Antônia Bomfim. Ao contrário da deputada, ambos não estão envolvidos na política brasileira.

A líder do PSOL não é filha única. Sâmia tem uma irmã, Dayane, que trabalha na área do Direito, e Diego Bonfim, de 35 anos, médico ortopedista. O primogênito, no entanto, foi morto durante um ataque a tiros em um quiosque no Rio de Janeiro, em 4 de outubro. A autoria e motivações do atentado ainda serão investigadas pela polícia.

A irmã de Sâmia não possui uma página no Instagram, ao contrário do médico, que costumava publicar registros ao lado da família. A última foto postada por ele ao lado dos pais e dos irmãos foi em dezembro de 2021, comemorando a reunião dos familiares. "Primeira foto de nós 8 juntos! Se me perguntarem o que é ter sorte, mostrarei essa foto", escreveu na ocasião.

Os pais de Sâmia Bonfim expressam estar orgulhosos da carreira da filha e costumam fazer postagens em apoio. Em fevereiro de 2019, Antônia compartilhou uma foto ao lado do marido durante a cerimônia de posse da deputada. "Orgulhosos na posse de nossa filha Sâmia Bomfim como Deputada Federal", escreveu.

