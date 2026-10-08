Política

Resultado da pesquisa Datafolha hoje: veja porcentagem de Lula e Flávio Bolsonaro 2º turno

Primeira pesquisa do segundo turno

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da pesquisa Datafolha hoje Foto: Agência Brasil
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O Instituto Datafolha divulga nesta quinta-feira (8) a primeira pesquisa de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Os números ainda serão divulgados.

A expectativa é pelo primeiro retrato da disputa após a votação do primeiro turno, realizada no último domingo (4). Flávio Bolsonaro terminou a primeira etapa na frente, com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula teve 45,16%. A diferença entre os dois foi de 1,87 ponto percentual.

  • Aguardando resultado.

Que horas sai o Datafolha hoje?

Os resultados da nova pesquisa Datafolha serão divulgados nesta quinta-feira (8), com os números comentados pela Folha a partir das 18h45, pelo horário de Brasília. Esta é a primeira pesquisa do instituto realizada depois da definição do segundo turno. Lula e Flávio Bolsonaro voltam às urnas no dia 25 de outubro, quando os eleitores escolherão o próximo presidente da República.

Na última pesquisa Datafolha antes da votação de 4 de outubro, Lula aparecia com 47% das intenções de voto em um eventual segundo turno, contra 46% de Flávio Bolsonaro. Como a margem de erro era de dois pontos percentuais, os dois estavam tecnicamente empatados.

O novo levantamento será o primeiro a medir a intenção de voto dos eleitores depois do resultado do primeiro turno.

O Datafolha entrevistou 2.520 eleitores entre terça-feira (6) e quinta-feira (8). As entrevistas foram realizadas presencialmente em municípios das cinco regiões do país.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02949/2026.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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