Transmissão ao vivo: onde assistir a manifestação do Lula na Avenida Paulista hoje

Transmissão ao vivo: onde assistir a manifestação do Lula na Avenida Paulista hoje

A Marcha pela Democracia acontece neste domingo, 11 de outubro, na Avenida Paulista, em São Paulo, e poderá ser acompanhada pela internet. A DiaTV preparou uma estrutura especial para cobrir a manifestação, enquanto a TVT News também disponibiliza a transmissão ao vivo do evento.

O ato reúne apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e comunidades de fãs de artistas nacionais e internacionais mobilizadas para o segundo turno das eleições de 2026. A programação está prevista para começar às 11h, na região do Museu de Arte de São Paulo (Masp).

Onde assistir à Marcha pela Democracia com Lula ao vivo

Quem não estiver em São Paulo poderá acompanhar os acontecimentos pelas transmissões digitais da DiaTV e da TVT News, que levam a cobertura do evento ao público pela internet.

DiaTV: a emissora digital preparou uma cobertura especial, com apresentadores, convidados e câmeras posicionadas nas ruas.

a emissora digital preparou uma cobertura especial, com apresentadores, convidados e câmeras posicionadas nas ruas. TVT News: o portal também transmite o ato ao vivo, com imagens da mobilização na Avenida Paulista.

Para assistir, acesse os canais oficiais das emissoras e procure pela transmissão da Marcha pela Democracia.

Assista à transmissão da TVT News: Marcha com Lula na Avenida Paulista ao vivo

A DiaTV montou um estúdio na Avenida Paulista para acompanhar a manifestação. A estrutura prevê quatro câmeras nas ruas e a participação de integrantes do elenco e convidados.

Entre os nomes anunciados estão Foquinha, Wanessa Wolf, Gui Sampaio e Edu e Fih, da dupla Diva Depressão.

A programação será dividida em blocos temáticos, com conversas sobre saúde, educação, economia e outros assuntos relacionados ao cotidiano dos brasileiros. A emissora também prevê a retransmissão do sinal por canais parceiros de influenciadores, ampliando o alcance da cobertura digital.

O que é a Marcha pela Democracia | Manifestação Lula

A Marcha pela Democracia é uma mobilização organizada por comunidades de fãs, conhecidas como fandoms, e apoiadores de Lula. O movimento reúne pessoas ligadas a artistas da música brasileira e internacional, além de criadores de conteúdo que utilizam as redes sociais para divulgar informações e estimular a participação política.

Entre as comunidades envolvidas estão fãs de nomes como Anitta, Beyoncé, Taylor Swift, Lady Gaga e BTS. A articulação também promove ações digitais relacionadas à campanha do segundo turno.

A organização apresenta o ato como uma manifestação em defesa da democracia, dos direitos constitucionais e contra diferentes formas de preconceito e violência.

A participação de Lula está prevista para o meio-dia deste domingo, em frente ao Masp, na Avenida Paulista. A mobilização começa às 11h, com concentração de participantes na região.