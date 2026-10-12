Veja o horário da próxima pesquisa presidente 2026: Quaest, Datafolha e BTG

Veja o horário da próxima pesquisa presidente 2026: Quaest, Datafolha e BTG

A disputa presidencial entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) terá uma semana movimentada na divulgação de pesquisas eleitorais. Entre terça-feira (13) e quinta-feira (15), quatro institutos devem apresentar novos levantamentos nacionais sobre a intenção de voto para o segundo turno das eleições de 2026.

O calendário inclui pesquisas da BTG Pactual/Nexus, Quaest, Datafolha e Palver. Os estudos foram registrados na Justiça Eleitoral e vão ouvir eleitores de diferentes regiões do país, com metodologias e margens de erro distintas.

Os resultados poderão ser acompanhados após a divulgação oficial de cada instituto. Confira as datas, o número de entrevistados e os detalhes de cada levantamento.

Pesquisa BTG Pactual/Nexus — terça-feira (13)

A primeira divulgação da semana será feita pela Nexus, em levantamento encomendado pelo banco BTG Pactual. A pesquisa vai medir as intenções de voto dos eleitores para o segundo turno da eleição presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro.

As entrevistas serão realizadas por telefone entre os dias 10 e 12 de outubro, com 2.000 pessoas de 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07997/2026.

Pesquisa Quaest — quarta-feira (14)

A Quaest divulgará na quarta-feira sua primeira pesquisa nacional para o segundo turno, encomendada pelo Grupo Globo. O instituto fará entrevistas presenciais com 2.154 eleitores entre os dias 10 e 13 de outubro. O estudo terá margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O registro na Justiça Eleitoral é o BR-08729/2026.

A pesquisa vai mostrar como está a intenção de voto para a Presidência da República após o início da nova etapa da disputa eleitoral.

Pesquisa Datafolha — quinta-feira (15)

O Datafolha também divulgará um novo levantamento nacional na quinta-feira. Contratada pela Folha de S.Paulo, a pesquisa será a segunda do instituto neste segundo turno. O trabalho de campo está previsto para ocorrer entre os dias 13 e 15 de outubro, com entrevistas presenciais com 2.520 eleitores em todo o Brasil.

A margem de erro será de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O estudo foi registrado no TSE sob o número BR-00466/2026.

Pesquisa Palver — quinta-feira (15)

A Palver completa a programação de pesquisas presidenciais da semana, com divulgação prevista para quinta-feira (15).

O instituto entrevistará 5.000 eleitores por meio de questionários on-line, entre os dias 10 e 14 de outubro. A margem de erro informada é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-08028/2026.