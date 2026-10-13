Política

Veja o resultado da nova pesquisa Quaest para presidente 2026

Pesquisa é uma das mais aguardadas na semana

Escrito por Anny Malagolini
pesquisa Quaest para presidente Foto: Agência Brasil
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A disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) terá um novo termômetro nesta quarta-feira, 14 de outubro. A Quaest prepara a divulgação de uma pesquisa nacional sobre o segundo turno das eleições presidenciais de 2026, que vai mostrar como os eleitores se posicionam diante da escolha entre o atual presidente e o senador. O levantamento chega em um momento decisivo da campanha, depois de uma votação inicial marcada pela proximidade entre os dois candidatos.

Horário da pesquisa Quaest para presidente

O resultado da pesquisa Quaest está previsto para quarta-feira (14), mas o horário exato da divulgação ainda não foi confirmado. Os números poderão ser acompanhados pelos canais de informação do Grupo Globo, responsável pela encomenda do levantamento.

A expectativa em torno da nova rodada está relacionada à possibilidade de identificar mudanças nas preferências do eleitorado após o primeiro turno. Com apenas dois candidatos na disputa, os dados poderão ajudar a compreender a distribuição das intenções de voto, a força de cada campanha e o comportamento dos eleitores na reta final.

Para isso, oinstituto vai entrevistar um total de 2.154 eleitores presencialmente entre os dias 10 e 13 de outubro. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08729/2026. Esses dados metodológicos permitem identificar as condições em que as entrevistas foram realizadas e os limites de precisão das estimativas apresentadas.

Os resultados devem ser interpretados considerando a margem de erro e o período de coleta. Uma diferença numérica entre os candidatos, por si só, não significa necessariamente que exista uma vantagem estatisticamente conclusiva.

Quando será o segundo turno das eleições 2026?

O segundo turno das eleições presidenciais está marcado para domingo, 25 de outubro. Os eleitores voltarão às urnas para escolher entre Lula e Flávio Bolsonaro, após nenhum dos candidatos ter obtido mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.

Até a votação, novas pesquisas poderão revelar alterações nas intenções de voto e ajudar a acompanhar os efeitos das estratégias de campanha. A Quaest faz parte de uma rodada de levantamentos prevista para esta semana, período em que os números eleitorais devem ganhar ainda mais espaço no debate público.

Para acompanhar a disputa, é importante observar não apenas quem aparece à frente, mas também a distância entre os candidatos, a margem de erro, o percentual de indecisos e a metodologia utilizada por cada instituto.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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