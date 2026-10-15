Veja o resultado da pesquisa Datafolha desta quinta-feira (15/10)

O resultado da pesquisa eleitoral Datafolha desta quinta-feira (15) é aguardado por eleitores que acompanham a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) pelo Palácio do Planalto. O levantamento é o segundo do instituto sobre o segundo turno das eleições presidenciais de 2026, marcado para 25 de outubro.

Resultado da pesquisa Datafolha de hoje

Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 51% das intenções de votos válidos, contra 49% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa Datafolha. O resultado configura empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

Na rodada anterior, divulgada há uma semana, o senador tinha 52%, enquanto Lula registrava 48%. A diferença entre os dois candidatos, portanto, diminuiu de quatro pontos para dois pontos percentuais.

Os votos válidos excluem os eleitores que declaram voto branco ou nulo e, nas pesquisas de intenção de voto, também desconsideram os indecisos. Esse é o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado oficial da disputa.

Nos votos totais, Flávio Bolsonaro tem 47%, e Lula aparece com 45%. No levantamento anterior, o senador somava 49%, enquanto o presidente mantinha os mesmos 45%.

A oscilação de Flávio ocorreu em meio ao aumento das respostas de eleitores que pretendem votar em branco ou anular o voto, de 5% para 6%. O percentual de indecisos também subiu, passando de 1% para 2%.

A margem de erro para os votos totais é de dois pontos percentuais, assim como no levantamento de votos válidos.

Na rodada anterior, divulgada em 8 de outubro, Flávio Bolsonaro apareceu com 49% das intenções de voto, enquanto Lula registrou 45%. Os votos brancos, nulos ou em nenhum candidato somaram 5%. Outros 1% dos entrevistados estavam indecisos. No cálculo dos votos válidos, utilizado para definir o vencedor da eleição, o senador tinha 52%, contra 48% do presidente. A diferença estava no limite da margem de erro do levantamento, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A nova rodada deve indicar se a distância entre os candidatos aumentou, diminuiu ou permaneceu semelhante na reta final da campanha.

O levantamento ouviu 2.520 eleitores com 16 anos ou mais, entre os dias 13 e 15 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00466/2026.

Os resultados representam a intenção de voto dos entrevistados no período em que as entrevistas foram realizadas. Portanto, não são uma previsão definitiva do resultado das urnas, que será definido no segundo turno, em 25 de outubro.