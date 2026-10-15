Que horas sai pesquisa Datafolha hoje com resultado do 2º turno

O resultado da nova pesquisa Datafolha para o segundo turno das eleições presidenciais de 2026 será divulgado no fim da tarde desta quinta-feira (15). A expectativa é que os números sejam publicados a partir das 18h, com os índices de intenção de voto para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Como será a pesquisa Datafolha de hoje?

O Datafolha ouviu 2.520 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 13 e 15 de outubro. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O levantamento é o segundo do instituto nesta etapa da disputa, marcada para o dia 25 de outubro. A pesquisa vai mostrar se houve mudança na preferência dos eleitores desde a primeira rodada, divulgada em 8 de outubro, quando Flávio apareceu à frente de Lula.

O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-00466/2026.

Os resultados devem apresentar os percentuais de intenção de voto dos dois candidatos, tanto em votos totais quanto em votos válidos. Os votos totais incluem todos os entrevistados, inclusive aqueles que pretendem votar em branco ou nulo e os indecisos. Já os votos válidos desconsideram essas respostas e são calculados proporcionalmente entre os candidatos.

A comparação com a pesquisa anterior permitirá avaliar se Lula ou Flávio Bolsonaro avançou na preferência do eleitorado, considerando a margem de erro do levantamento.

Na pesquisa divulgada em 8 de outubro, Flávio Bolsonaro tinha 49% das intenções de voto, contra 45% de Lula, no cenário de votos totais. Os eleitores que declararam voto em branco, nulo ou em nenhum candidato representavam 5%, enquanto 1% estava indeciso.

Quando considerados apenas os votos válidos, o senador aparecia com 52%, ante 48% do presidente. Como a margem de erro era de dois pontos percentuais, o resultado indicava uma disputa apertada.

Os números da nova rodada vão mostrar se essa diferença se manteve, aumentou ou diminuiu ao longo da semana.

Como terminou o primeiro turno?

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro terminou à frente de Lula na contagem dos votos válidos. O senador recebeu 47,03% dos votos, enquanto o presidente obteve 45,16%.

Agora, os dois candidatos disputam o apoio dos eleitores que votaram em outros concorrentes, além de buscar convencer quem votou em branco ou nulo e quem não compareceu às urnas.

A pesquisa Datafolha funciona como um retrato da opinião dos eleitores no período das entrevistas. Os percentuais não representam uma previsão definitiva do resultado das eleições, que será definido nas urnas em 25 de outubro.

Leia: