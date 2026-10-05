Veja os 77 deputados estaduais eleitos em Minas Gerais
Veja quem são os parlamentares eleitos
Os eleitores de Minas Gerais definiram neste domingo, 4 de outubro, os 77 deputados estaduais que vão representar o estado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) durante a legislatura de 2027 a 2031. A apuração começou às 17h, e a lista dos eleitos será atualizada conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgar a totalização oficial dos votos.
Saiba quem são os deputados estaduais eleitos em Minas Gerais
Confira a lista dos candidatos mais votados e dos 77 deputados estaduais eleitos em Minas Gerais. A relação será atualizada conforme os votos forem totalizados e a Justiça Eleitoral confirmar oficialmente o resultado.
- Bruno Engler — PL — 675.305 votos
- Beatriz Cerqueira — PT — 327.854 votos
- Pablo Almeida — PL — 226.840 votos
- Eduardo Azevedo — PL — 165.658 votos
- Lud Falcão — REPUBLICANOS — 159.920 votos
- Macaé Evaristo — PT — 156.996 votos
- Antonio Carlos Arantes — PL — 145.907 votos
- Neilando Pimenta — REPUBLICANOS — 122.099 votos
- Elismar Prado — PSD — 113.241 votos
- Chiara Biondini — PL — 112.619 votos
- Iza Lourença — PSOL — 104.481 votos
- Sargento Rodrigues — PL — 103.203 votos
- Enes Candido — PSD — 103.152 votos
- João Magalhães — PSD — 100.434 votos
- Doorgal Andrada — PP — 100.006 votos
- Duarte — PSD — 97.780 votos
- Grego da Fundação — UNIÃO — 95.512 votos
- Adriano Alvarenga — PP — 93.486 votos
- Lucas Lasmar — REDE — 93.282 votos
- Gustavo Valadares — PSD — 91.361 votos
- Maria Clara — PSDB — 89.975 votos
- Noraldino Junior — PSB — 89.434 votos
- Leninha — PT — 87.033 votos
- Adriana Souza — PT — 85.260 votos
- Rodrigo Lopes — UNIÃO — 82.629 votos
- Gil Pereira — PSD — 80.142 votos
- Delegado Christiano Xavier — PSD — 79.840 votos
- Betinho Pinto Coelho — UNIÃO — 79.491 votos
- Mauro Tramonte — REPUBLICANOS — 78.884 votos
- Dra. Laís Santiago — PDT — 78.661 votos
- Vittorio Medioli — PL — 77.815 votos
- Nayara Rocha — PP — 77.020 votos
- Ulysses Gomes — PT — 77.014 votos
- Carlos Henrique — REPUBLICANOS — 76.099 votos
- Ana Paula Siqueira — PT — 76.095 votos
- Carol Caram — AVANTE — 75.839 votos
- Raul Belem — PSD — 74.544 votos
- Cristiano Silveira — PT — 73.132 votos
- Bosco — PSD — 72.043 votos
- Tito Torres — PSD — 71.995 votos
- Arlen Santiago — MDB — 70.436 votos
- Delegada Sheila — PL — 70.082 votos
- João do Social — AVANTE — 69.236 votos
- Ricardo Campos — PT — 67.057 votos
- Doutor Wilson Batista — PSD — 66.735 votos
- Uglênio Alves — PL — 65.554 votos
- Zé Guilherme — PP — 65.365 votos
- Dr. Maurício — NOVO — 64.692 votos
- Roberta Lopes — PL — 63.770 votos
- Marcelo Heitor — PL — 63.728 votos
- Alê Portela — PL — 63.048 votos
- Zé Laviola — NOVO — 62.817 votos
- Vitório — PP — 62.227 votos
- Betão — PT — 61.745 votos
- Marquinho Lemos — PT — 61.661 votos
- Andréia de Jesus — PT — 60.824 votos
- Diego Oliveira — PSD — 60.518 votos
- Anderson Lima — PL — 59.866 votos
- Leleco Pimentel — PT — 59.318 votos
- Daniel Sucupira — PT — 59.035 votos
- Gustavo Santana — PL — 58.676 votos
- Roberto Andrade — PRD — 58.273 votos
- Rafael Martins — PSD — 56.699 votos
- Tony Carlos — PSDB — 56.545 votos
- Dr. Jean Freire — PT — 55.923 votos
- Denerval Germano — PL — 54.518 votos
- Marli Ribeiro — PL — 53.722 votos
- Luizinho — PT — 53.549 votos
- Mário Henrique Caixa — PV — 53.486 votos
- Oscar Teixeira — PP — 53.224 votos
- Fabão — PV — 52.938 votos
- Coronel Henrique — PL — 52.719 votos
- Arnaldo — UNIÃO — 51.822 votos
- Rodrigo Cadeirante — PODE — 50.831 votos
- Professor Wendel Mesquita — UNIÃO — 48.972 votos
- Charles Santos — REPUBLICANOS — 48.304 votos
- Dr. Paulo — UNIÃO — 46.722 votos
Em atualização.
A eleição para deputado estadual é proporcional. Por isso, a quantidade de votos individuais não é o único critério para definir quem conquista uma cadeira na Assembleia Legislativa. A distribuição das vagas considera o desempenho dos partidos e das federações e o cálculo do quociente eleitoral e das sobras. Portanto, essa lista não significa que esse candidatos foram eleitos.
A posse dos deputados estaduais eleitos está marcada para 1º de fevereiro de 2027, quando terá início a nova legislatura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.