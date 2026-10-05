Política

Veja os 77 deputados estaduais eleitos em Minas Gerais

Veja quem são os parlamentares eleitos

Escrito por Anny Malagolini
deputados estaduais eleitos em Minas Gerais Foto: reprodução
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Os eleitores de Minas Gerais definiram neste domingo, 4 de outubro, os 77 deputados estaduais que vão representar o estado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) durante a legislatura de 2027 a 2031. A apuração começou às 17h, e a lista dos eleitos será atualizada conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgar a totalização oficial dos votos.

Saiba quem são os deputados estaduais eleitos em Minas Gerais

Confira a lista dos candidatos mais votados e dos 77 deputados estaduais eleitos em Minas Gerais. A relação será atualizada conforme os votos forem totalizados e a Justiça Eleitoral confirmar oficialmente o resultado.

  1. Bruno Engler — PL — 675.305 votos
  2. Beatriz Cerqueira — PT — 327.854 votos
  3. Pablo Almeida — PL — 226.840 votos
  4. Eduardo Azevedo — PL — 165.658 votos
  5. Lud Falcão — REPUBLICANOS — 159.920 votos
  6. Macaé Evaristo — PT — 156.996 votos
  7. Antonio Carlos Arantes — PL — 145.907 votos
  8. Neilando Pimenta — REPUBLICANOS — 122.099 votos
  9. Elismar Prado — PSD — 113.241 votos
  10. Chiara Biondini — PL — 112.619 votos
  11. Iza Lourença — PSOL — 104.481 votos
  12. Sargento Rodrigues — PL — 103.203 votos
  13. Enes Candido — PSD — 103.152 votos
  14. João Magalhães — PSD — 100.434 votos
  15. Doorgal Andrada — PP — 100.006 votos
  16. Duarte — PSD — 97.780 votos
  17. Grego da Fundação — UNIÃO — 95.512 votos
  18. Adriano Alvarenga — PP — 93.486 votos
  19. Lucas Lasmar — REDE — 93.282 votos
  20. Gustavo Valadares — PSD — 91.361 votos
  21. Maria Clara — PSDB — 89.975 votos
  22. Noraldino Junior — PSB — 89.434 votos
  23. Leninha — PT — 87.033 votos
  24. Adriana Souza — PT — 85.260 votos
  25. Rodrigo Lopes — UNIÃO — 82.629 votos
  26. Gil Pereira — PSD — 80.142 votos
  27. Delegado Christiano Xavier — PSD — 79.840 votos
  28. Betinho Pinto Coelho — UNIÃO — 79.491 votos
  29. Mauro Tramonte — REPUBLICANOS — 78.884 votos
  30. Dra. Laís Santiago — PDT — 78.661 votos
  31. Vittorio Medioli — PL — 77.815 votos
  32. Nayara Rocha — PP — 77.020 votos
  33. Ulysses Gomes — PT — 77.014 votos
  34. Carlos Henrique — REPUBLICANOS — 76.099 votos
  35. Ana Paula Siqueira — PT — 76.095 votos
  36. Carol Caram — AVANTE — 75.839 votos
  37. Raul Belem — PSD — 74.544 votos
  38. Cristiano Silveira — PT — 73.132 votos
  39. Bosco — PSD — 72.043 votos
  40. Tito Torres — PSD — 71.995 votos
  41. Arlen Santiago — MDB — 70.436 votos
  42. Delegada Sheila — PL — 70.082 votos
  43. João do Social — AVANTE — 69.236 votos
  44. Ricardo Campos — PT — 67.057 votos
  45. Doutor Wilson Batista — PSD — 66.735 votos
  46. Uglênio Alves — PL — 65.554 votos
  47. Zé Guilherme — PP — 65.365 votos
  48. Dr. Maurício — NOVO — 64.692 votos
  49. Roberta Lopes — PL — 63.770 votos
  50. Marcelo Heitor — PL — 63.728 votos
  51. Alê Portela — PL — 63.048 votos
  52. Zé Laviola — NOVO — 62.817 votos
  53. Vitório — PP — 62.227 votos
  54. Betão — PT — 61.745 votos
  55. Marquinho Lemos — PT — 61.661 votos
  56. Andréia de Jesus — PT — 60.824 votos
  57. Diego Oliveira — PSD — 60.518 votos
  58. Anderson Lima — PL — 59.866 votos
  59. Leleco Pimentel — PT — 59.318 votos
  60. Daniel Sucupira — PT — 59.035 votos
  61. Gustavo Santana — PL — 58.676 votos
  62. Roberto Andrade — PRD — 58.273 votos
  63. Rafael Martins — PSD — 56.699 votos
  64. Tony Carlos — PSDB — 56.545 votos
  65. Dr. Jean Freire — PT — 55.923 votos
  66. Denerval Germano — PL — 54.518 votos
  67. Marli Ribeiro — PL — 53.722 votos
  68. Luizinho — PT — 53.549 votos
  69. Mário Henrique Caixa — PV — 53.486 votos
  70. Oscar Teixeira — PP — 53.224 votos
  71. Fabão — PV — 52.938 votos
  72. Coronel Henrique — PL — 52.719 votos
  73. Arnaldo — UNIÃO — 51.822 votos
  74. Rodrigo Cadeirante — PODE — 50.831 votos
  75. Professor Wendel Mesquita — UNIÃO — 48.972 votos
  76. Charles Santos — REPUBLICANOS — 48.304 votos
  77. Dr. Paulo — UNIÃO — 46.722 votos

Em atualização.

A eleição para deputado estadual é proporcional. Por isso, a quantidade de votos individuais não é o único critério para definir quem conquista uma cadeira na Assembleia Legislativa. A distribuição das vagas considera o desempenho dos partidos e das federações e o cálculo do quociente eleitoral e das sobras. Portanto, essa lista não significa que esse candidatos foram eleitos.

A posse dos deputados estaduais eleitos está marcada para 1º de fevereiro de 2027, quando terá início a nova legislatura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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