Concurso Bombeiros MG: inscrições terminam hoje para salário de até R$ 11,5 mil

Candidatos têm até esta quarta-feira, 24 de junho, para se inscrever no concurso do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

As inscrições para o concurso Bombeiros MG terminam nesta quarta-feira, 24 de junho. Ao todo, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais oferece 342 vagas para os cargos de Soldado Combatente e Oficial Combatente, com salários iniciais que podem chegar a R$ 11.547,07.

Concurso Bombeiros MG tem vagas para soldado e oficial

O edital do concurso Bombeiros MG reúne oportunidades para candidatos com nível superior. A maior parte das vagas é para Soldado Combatente, com 321 postos. Outras 21 vagas são destinadas ao cargo de Oficial Combatente. O cadastro deve ser feito pelo site da banca organizadora, o Idecan, e a taxa de participação varia de R$ 106 a R$ 230. O prazo final também vale para o pagamento da taxa de inscrição. Por isso, quem deseja disputar uma das oportunidades precisa concluir o procedimento ainda hoje para não ficar fora da seleção. As provas estão previstas para os dias 19 e 26 de julho.

Para Soldado, a remuneração informada no edital é de R$ 5.097,11. Já para Oficial Combatente, o salário é de R$ 11.037,15. Considerando a evolução dentro da carreira, os vencimentos podem variar de R$ 5.332,60 para Soldado de 1ª Classe a R$ 11.547,07 para 2º Tenente.

Entre os requisitos, o candidato deve ter idade mínima de 18 anos na data da matrícula no curso de formação e idade máxima de 30 anos no momento da inscrição. Também é exigido nível superior, altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres, além de Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir, no mínimo, na categoria B.

Como se inscrever no concurso Bombeiros MG?

A inscrição deve ser feita no site do Idecan, banca responsável pela organização do concurso. O candidato precisa acessar a página do certame, escolher o cargo desejado, preencher os dados solicitados e emitir o boleto da taxa.

O valor da inscrição vai de R$ 106 a R$ 230, conforme o cargo escolhido. Como o prazo termina nesta quarta-feira, 24 de junho, o candidato deve ficar atento ao horário limite informado no sistema da banca e à compensação do pagamento.

A isenção da taxa já teve prazo encerrado, conforme o cronograma do edital. Portanto, nesta reta final, só participam da seleção os candidatos que concluírem a inscrição e pagarem a taxa dentro do prazo.

Quais serão as etapas do concurso?

Os candidatos do concurso Bombeiros MG serão avaliados por meio de prova objetiva, teste de capacitação física e exames admissionais. No caso do cargo de Oficial Combatente, também haverá prova de redação.

A prova objetiva terá 50 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas. Para ser aprovado, o candidato precisa alcançar pelo menos 50% da pontuação máxima e acertar ao menos uma questão em cada conteúdo cobrado.

Para Soldado, a prova terá questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Noções de Direitos Humanos e Legislação, Ciências Naturais, Ciências Humanas e Proteção e Defesa Civil.

Para Oficial, o conteúdo inclui Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ciências Naturais, Ciências Humanas, Noções de Direitos Humanos e Legislação, Inglês e Proteção e Defesa Civil.

A redação, aplicada apenas aos candidatos a Oficial, será um texto dissertativo-argumentativo sobre tema contemporâneo de ordem social, científica ou cultural. A etapa valerá até 50 pontos, e será eliminado quem não alcançar ao menos 25 pontos.

Depois da fase escrita, os candidatos ainda passarão pelo Teste de Capacitação Física, composto por resistência aeróbica, flexão abdominal, força muscular de membros superiores, shuttle-run e habilidade natatória.

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