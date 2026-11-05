Concurso IBGE abre 27 mil vagas com salários de até R$ 4,3 mil

Concurso IBGE abre 27 mil vagas com salários de até R$ 4,3 mil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta quinta-feira (5) o edital de um processo seletivo simplificado com 27.279 vagas temporárias para recenseadores. As oportunidades são para trabalhar na coleta de informações do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2027, com postos distribuídos por diferentes regiões do país.

A seleção será organizada pela Fundação Cesgranrio. As inscrições começam nesta sexta-feira (6) e seguem até 25 de novembro, exclusivamente pela internet.

Quanto ganha um recenseador do IBGE?

O pagamento será composto por uma parcela fixa e outra variável, calculada de acordo com o trabalho realizado pelo recenseador. A remuneração tem uma parte fixa de R$ 1.741, que pode ser acrescida de até R$ 2.629 conforme a produtividade do profissional. Os contratados também terão direito a benefícios, incluindo auxílio-alimentação de R$ 1.192. Com isso, a remuneração pelo trabalho pode chegar a R$ 4.370, considerando a soma das parcelas fixa e variável, antes dos benefícios.

Confira os valores:

Remuneração fixa: R$ 1.741;

Parcela variável: até R$ 2.629;

Auxílio-alimentação: R$ 1.192.



Os profissionais também terão direito a auxílio pré-escolar, férias proporcionais, 13º salário proporcional, adicional de um terço de férias e ajuda de custo para os deslocamentos necessários durante as atividades.

O que faz um recenseador do IBGE?

Os selecionados vão atuar diretamente na coleta de dados para o levantamento nacional sobre o setor agropecuário. Na prática, o trabalho envolve visitas a estabelecimentos rurais, entrevistas com produtores e responsáveis pelas propriedades e registro das informações em dispositivos eletrônicos.

Os dados vão ajudar o IBGE a traçar um retrato atualizado da agricultura, da pecuária, da produção florestal e da aquicultura no Brasil.

Quando começam as inscrições do IBGE 2026?

Os interessados poderão se inscrever a partir das 10h desta sexta-feira, 6 de novembro. O prazo termina às 23h59 do dia 25 de novembro de 2026, conforme o horário de Brasília.

O cadastro deverá ser realizado no site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do processo seletivo.

A taxa de inscrição é de R$ 70.

Confira as principais informações da seleção:

Informação Detalhes Órgão IBGE Função Recenseador Total de vagas 27.279 Contratação Temporária Banca organizadora Fundação Cesgranrio Inscrições 6 a 25 de novembro Taxa R$ 70 Salário fixo R$ 1.741 Parcela variável Até R$ 2.629 Prova prevista 31 de janeiro de 2027

Como será a prova do concurso IBGE?

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, com caráter eliminatório e classificatório. A aplicação está prevista para 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h, segundo informações divulgadas sobre o processo seletivo.

Os candidatos devem acompanhar as publicações da Fundação Cesgranrio para consultar o conteúdo programático, os locais de prova e as demais orientações.

Quanto tempo dura o contrato de trabalho?

As contratações terão duração inicial de até seis meses. Existe a possibilidade de prorrogação, desde que o período total não ultrapasse quatro anos, conforme as regras previstas no edital.

Durante o contrato, os recenseadores deverão cumprir as atividades de campo e participar dos treinamentos e procedimentos operacionais estabelecidos pelo IBGE.

Onde consultar o edital e fazer a inscrição?

O documento completo da seleção pode ser consultado no portal da banca organizadora. As inscrições também serão realizadas pela mesma plataforma. Acesse: Fundação Cesgranrio.