Concurso IBGE abre 27 mil vagas com salários de até R$ 4,3 mil
Vagas são para recenseador
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta quinta-feira (5) o edital de um processo seletivo simplificado com 27.279 vagas temporárias para recenseadores. As oportunidades são para trabalhar na coleta de informações do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2027, com postos distribuídos por diferentes regiões do país.
A seleção será organizada pela Fundação Cesgranrio. As inscrições começam nesta sexta-feira (6) e seguem até 25 de novembro, exclusivamente pela internet.
Quanto ganha um recenseador do IBGE?
O pagamento será composto por uma parcela fixa e outra variável, calculada de acordo com o trabalho realizado pelo recenseador. A remuneração tem uma parte fixa de R$ 1.741, que pode ser acrescida de até R$ 2.629 conforme a produtividade do profissional. Os contratados também terão direito a benefícios, incluindo auxílio-alimentação de R$ 1.192. Com isso, a remuneração pelo trabalho pode chegar a R$ 4.370, considerando a soma das parcelas fixa e variável, antes dos benefícios.
Confira os valores:
- Remuneração fixa: R$ 1.741;
- Parcela variável: até R$ 2.629;
- Auxílio-alimentação: R$ 1.192.
Os profissionais também terão direito a auxílio pré-escolar, férias proporcionais, 13º salário proporcional, adicional de um terço de férias e ajuda de custo para os deslocamentos necessários durante as atividades.
O que faz um recenseador do IBGE?
Os selecionados vão atuar diretamente na coleta de dados para o levantamento nacional sobre o setor agropecuário. Na prática, o trabalho envolve visitas a estabelecimentos rurais, entrevistas com produtores e responsáveis pelas propriedades e registro das informações em dispositivos eletrônicos.
Os dados vão ajudar o IBGE a traçar um retrato atualizado da agricultura, da pecuária, da produção florestal e da aquicultura no Brasil.
Quando começam as inscrições do IBGE 2026?
Os interessados poderão se inscrever a partir das 10h desta sexta-feira, 6 de novembro. O prazo termina às 23h59 do dia 25 de novembro de 2026, conforme o horário de Brasília.
O cadastro deverá ser realizado no site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do processo seletivo.
A taxa de inscrição é de R$ 70.
Confira as principais informações da seleção:
|Informação
|Detalhes
|Órgão
|IBGE
|Função
|Recenseador
|Total de vagas
|27.279
|Contratação
|Temporária
|Banca organizadora
|Fundação Cesgranrio
|Inscrições
|6 a 25 de novembro
|Taxa
|R$ 70
|Salário fixo
|R$ 1.741
|Parcela variável
|Até R$ 2.629
|Prova prevista
|31 de janeiro de 2027
Como será a prova do concurso IBGE?
A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, com caráter eliminatório e classificatório. A aplicação está prevista para 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h, segundo informações divulgadas sobre o processo seletivo.
Os candidatos devem acompanhar as publicações da Fundação Cesgranrio para consultar o conteúdo programático, os locais de prova e as demais orientações.
Quanto tempo dura o contrato de trabalho?
As contratações terão duração inicial de até seis meses. Existe a possibilidade de prorrogação, desde que o período total não ultrapasse quatro anos, conforme as regras previstas no edital.
Durante o contrato, os recenseadores deverão cumprir as atividades de campo e participar dos treinamentos e procedimentos operacionais estabelecidos pelo IBGE.
Onde consultar o edital e fazer a inscrição?
O documento completo da seleção pode ser consultado no portal da banca organizadora. As inscrições também serão realizadas pela mesma plataforma. Acesse: Fundação Cesgranrio.