São Paulo tem 2,8 mil vagas temporárias para o Natal; veja oportunidades

São Paulo tem 2,8 mil vagas temporárias para o Natal; veja oportunidades

O aumento da movimentação no comércio, na indústria e nos serviços durante a Black Friday e o Natal abre espaço para quem busca trabalho temporário em São Paulo. Neste fim de ano, o estado reúne 2,8 mil oportunidades de emprego por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) e da plataforma Trampolim, programas do governo estadual voltados à intermediação de mão de obra.

A expectativa para o mercado de trabalho temporário é de movimentação em todo o país. Segundo projeção da Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem), cerca de 530 mil vagas devem ser abertas entre outubro e dezembro de 2026. Do total estimado, 45% das contratações devem vir da indústria, 35% dos serviços e 20% do comércio.

Quais são as vagas temporárias disponíveis em São Paulo?

A maior parte das oportunidades divulgadas pelos PATs e contemplam logística, produção e armazenagem. O cargo de auxiliar de logística lidera a lista, com 1.276 vagas. Também há oportunidades para alimentador de linha de produção, armazenista, conferente de mercadorias e operador de empilhadeira.

Cargo Salário mensal de referência Auxiliar de logística R$ 2.025 Alimentador de linha de produção R$ 2.100 Armazenista R$ 2.067 Conferente de mercadorias R$ 2.326 Operador de empilhadeira R$ 2.595 Auxiliar de lavanderia R$ 1.900

Já na plataforma Trampolim, estão disponíveis 55 vagas para auxiliar de logística e 50 para auxiliar de produção.

As funções disponíveis atendem a diferentes etapas da operação de empresas que precisam ampliar suas equipes durante o período de maior demanda.

Auxiliar de logística: separa pedidos, movimenta mercadorias, organiza produtos e auxilia nos processos de expedição.

Alimentador de linha de produção: abastece máquinas e linhas industriais com materiais necessários à fabricação.

Armazenista: recebe, guarda e organiza produtos em estoques.

Conferente de mercadorias: verifica quantidades, códigos e condições dos produtos recebidos ou enviados.

Operador de empilhadeira: realiza a movimentação de cargas em depósitos e centros de distribuição.

Auxiliar de lavanderia: atua na separação, lavagem, secagem e organização de roupas e tecidos.

Despachante de transportes coletivos: participa de atividades operacionais relacionadas à organização e ao despacho dos veículos.

Como se candidatar às vagas temporárias?

Os trabalhadores interessados podem procurar uma das cerca de 200 unidades dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) espalhadas pelo estado de São Paulo. O atendimento é presencial e o candidato deve levar documentos para realizar o cadastro e consultar as oportunidades compatíveis com seu perfil.

Veja o passo a passo para procurar emprego:

1 – Separe os documentos: tenha em mãos RG, CPF e Carteira de Trabalho, física ou digital.

2 – Procure o PAT mais próximo: consulte os endereços das unidades disponíveis no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo.

3 – Faça o atendimento presencial: vá até o posto e informe que está procurando uma vaga temporária. A equipe poderá orientar sobre as oportunidades abertas e os requisitos de cada função.

4 – Consulte os cargos disponíveis: verifique quais vagas combinam com sua experiência, escolaridade e disponibilidade de horário.

5 – Demonstre interesse pela oportunidade: confirme os requisitos da vaga e os procedimentos para encaminhamento ao empregador.

Os endereços dos Postos de Atendimento ao Trabalhador podem ser consultados no portal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo.

Como buscar emprego pelo Trampolim?

Outra opção é procurar as oportunidades pela internet, na plataforma Trampolim. O serviço reúne vagas e ferramentas de empregabilidade, permitindo que o trabalhador consulte as oportunidades sem precisar começar a busca diretamente em uma unidade física.

Para procurar uma vaga, o candidato deve:

Acessar o site oficial do Trampolim;

Entrar na área de consulta de oportunidades;

Pesquisar os cargos disponíveis;

Conferir os requisitos e informações da vaga;

Seguir as instruções da plataforma para se candidatar.

Entre as oportunidades divulgadas estão funções de auxiliar de logística e auxiliar de produção, que podem ser alternativas para quem procura uma contratação temporária neste fim de ano.