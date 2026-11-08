IA substitui parte do trabalho humano e Nubank demite mais de 30 funcionários

IA substitui parte do trabalho humano e Nubank demite mais de 30 funcionários

O avanço da inteligência artificial já provoca mudanças no mercado de trabalho brasileiro. O Nubank desligou pouco mais de 30 funcionários que atuavam na investigação de fraudes financeiras, depois de implementar sistemas de IA para automatizar parte das atividades do setor. As demissões ocorreram na terça-feira (3), em meio a uma reestruturação interna da instituição financeira. A informação foi divulgada inicialmente pela Folha de S.Paulo e confirmada pelo Nubank em posicionamento ao Tecnoblog.

Segundo relatos de funcionários e ex-funcionários ouvidos pela Folha, a adoção de ferramentas de inteligência artificial nos últimos seis meses contribuiu para diminuir em aproximadamente 80% a fila de reclamações relacionadas a golpes financeiros.

Como a inteligência artificial mudou o trabalho no Nubank?

A equipe atingida pelos desligamentos era conhecida internamente como investigations e integrava a estrutura de operações antifraude do banco.

Os profissionais tinham como responsabilidade examinar denúncias de movimentações suspeitas e identificar contas utilizadas em atividades criminosas. Entre os trabalhos estava a investigação das chamadas contas laranjas, que podem ser utilizadas para receber e transferir dinheiro obtido por meio de golpes.

A implementação da inteligência artificial começou há cerca de seis meses. Inicialmente, os sistemas foram direcionados para ocorrências consideradas mais simples, nas quais havia informações suficientes para identificar possíveis irregularidades.

Enquanto a tecnologia realizava as primeiras análises, parte dos funcionários ficou responsável por conferir os resultados, apontar eventuais falhas e corrigir as respostas produzidas pelos modelos.

Esse processo também servia para aprimorar os sistemas de IA, utilizando as correções feitas pelos analistas como exemplos para melhorar o desempenho das ferramentas.

Com a redução da demanda por análises manuais, a estrutura da equipe passou por mudanças. Antes dos desligamentos, aproximadamente 40 profissionais já haviam sido transferidos para outros departamentos, conforme informações publicadas pela Folha.

Procurado pelo Tecnoblog, o Nubank afirmou que os desligamentos fazem parte de uma reorganização administrativa. Segundo a instituição, a mudança resultou na transferência de funcionários para outras áreas e no encerramento de determinadas posições.

O banco também informou que os trabalhadores afetados terão acesso a um pacote de benefícios, que inclui pagamentos adicionais proporcionais ao tempo de serviço e a extensão temporária do plano de saúde.

Apesar das mudanças no departamento de investigações, o Nubank afirmou que continuará contratando profissionais conforme as necessidades de cada unidade de negócio.

Os analistas que permaneceram na estrutura antifraude devem concentrar suas atividades na apuração de ocorrências mais complexas, que ainda exigem avaliação humana.

IA também muda o mercado de trabalho

O caso do Nubank evidencia como a automação pode modificar a distribuição de tarefas dentro das empresas. Atividades repetitivas, que antes dependiam de equipes numerosas, podem passar a ser executadas parcialmente por sistemas de inteligência artificial.

No setor financeiro, a tecnologia tem sido utilizada tanto para identificar movimentações suspeitas quanto para acelerar a análise de reclamações e prevenir golpes.

Ao mesmo tempo, o avanço dessas ferramentas também apresenta novos desafios para as equipes de segurança. A inteligência artificial pode ser utilizada por empresas para reforçar mecanismos de proteção, mas também por criminosos para aperfeiçoar ataques e fraudes digitais.

No caso do Nubank, a instituição atribui os desligamentos a uma reestruturação interna, enquanto os relatos reunidos pela Folha apontam a redução da demanda após a automação como um dos fatores relacionados à mudança na equipe.