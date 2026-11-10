Concurso Cetesb 2026 abre 107 vagas com salários de até R$ 12 mil
Seleção oferece oportunidades em 12 regiões paulistas
O Governo de São Paulo abriu concurso público para a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), com 107 vagas distribuídas em 12 regiões paulistas. A seleção contempla diferentes áreas de atuação e oportunidades para profissionais com níveis de escolaridade distintos.
A contratação busca reforçar o quadro de funcionários da companhia, responsável por atividades de fiscalização, monitoramento e controle ambiental no estado.
Concurso Cetesb 2026: quais são as vagas?
Ao todo, são 84 vagas para profissionais com ensino superior e 23 para candidatos de nível médio. As oportunidades estão divididas entre sete cargos:
- Analista ambiental: 66 vagas;
- Técnico administrativo: 17 vagas;
- Analista administrativo: 10 vagas;
- Técnico ambiental: 6 vagas;
- Analista de tecnologia da informação: 4 vagas;
- Advogado: 2 vagas;
- Engenheiro civil: 2 vagas.
A função de analista ambiental concentra a maior parte das oportunidades, com postos para profissionais de diferentes formações, como Biologia, Engenharia Ambiental, Engenharia Química, Geografia, Geologia, Oceanografia e Química.
Qual é o salário do concurso da Cetesb?
Os salários iniciais variam conforme o cargo e a escolaridade exigida. Para funções de nível médio e técnico, a remuneração é de R$ 5.614,38.
Já os profissionais de nível superior recebem inicialmente R$ 8.971,98. Para determinadas especialidades de engenharia, agronomia, geologia e química, o valor pode chegar a R$ 12.023,52, considerando o complemento do piso salarial.
A jornada de trabalho prevista é de 40 horas semanais. Estratégia Concursos+1
Onde estão as vagas da Cetesb?
As 107 oportunidades estão distribuídas por 12 polos regionais do estado de São Paulo. A Grande São Paulo concentra 72 vagas, enquanto as demais estão espalhadas pelo interior e litoral.
Confira a distribuição:
|Região
|Vagas
|Grande São Paulo
|72
|Baixada Santista
|3
|Bauru
|5
|Campinas
|4
|Mogi Guaçu
|3
|Piracicaba
|3
|Presidente Prudente
|3
|Ribeirão Preto
|2
|São Carlos
|2
|São José do Rio Preto
|5
|Sorocaba
|4
|Vale do Paraíba e Litoral Norte
|1
|Total
|107
Quando começam as inscrições do concurso?
Os interessados poderão se inscrever entre 12 de novembro e 14 de dezembro de 2026, exclusivamente pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca responsável pela organização do processo seletivo.
As taxas de inscrição são:
- Nível médio e técnico: R$ 60;
- Nível superior: R$ 90.
O edital prevê provas objetivas para todos os cargos e redação para as funções de nível superior.
A aplicação está marcada para 21 de fevereiro de 2027, em dez cidades paulistas:
- Araçatuba;
- Bauru;
- Campinas;
- Presidente Prudente;
- Ribeirão Preto;
- Santos;
- São José do Rio Preto;
- São José dos Campos;
- São Paulo;
- Sorocaba.
As inscrições devem ser realizadas pelo portal da Fundação Carlos Chagas (FCC). O candidato também pode consultar os requisitos de escolaridade, as atribuições de cada função e o conteúdo programático nos editais.
O que faz a Cetesb?
A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo é responsável por ações de controle, fiscalização e monitoramento ambiental. Os profissionais aprovados poderão trabalhar em atividades de licenciamento de empreendimentos, fiscalização e acompanhamento da qualidade da água, do ar e do solo.
A companhia também possui setores administrativos, jurídicos e de tecnologia da informação, contemplados pelas vagas do novo concurso.
Esta é a segunda seleção pública da Cetesb em três anos. A empresa retomou os concursos em 2023, depois de um intervalo de 12 anos sem novas seleções. Na ocasião, foram abertas 224 vagas e mais de 300 profissionais acabaram contratados durante a validade do processo seletivo, incluindo convocações do cadastro reserva.