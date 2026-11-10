Concurso Cetesb 2026 abre 107 vagas com salários de até R$ 12 mil

Concurso Cetesb 2026 abre 107 vagas com salários de até R$ 12 mil

O Governo de São Paulo abriu concurso público para a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), com 107 vagas distribuídas em 12 regiões paulistas. A seleção contempla diferentes áreas de atuação e oportunidades para profissionais com níveis de escolaridade distintos.

A contratação busca reforçar o quadro de funcionários da companhia, responsável por atividades de fiscalização, monitoramento e controle ambiental no estado.

Concurso Cetesb 2026: quais são as vagas?

Ao todo, são 84 vagas para profissionais com ensino superior e 23 para candidatos de nível médio. As oportunidades estão divididas entre sete cargos:

Analista ambiental: 66 vagas;

Técnico administrativo: 17 vagas;

Analista administrativo: 10 vagas;

Técnico ambiental: 6 vagas;

Analista de tecnologia da informação: 4 vagas;

Advogado: 2 vagas;

Engenheiro civil: 2 vagas.

A função de analista ambiental concentra a maior parte das oportunidades, com postos para profissionais de diferentes formações, como Biologia, Engenharia Ambiental, Engenharia Química, Geografia, Geologia, Oceanografia e Química.

Qual é o salário do concurso da Cetesb?

Os salários iniciais variam conforme o cargo e a escolaridade exigida. Para funções de nível médio e técnico, a remuneração é de R$ 5.614,38.

Já os profissionais de nível superior recebem inicialmente R$ 8.971,98. Para determinadas especialidades de engenharia, agronomia, geologia e química, o valor pode chegar a R$ 12.023,52, considerando o complemento do piso salarial.

A jornada de trabalho prevista é de 40 horas semanais. Estratégia Concursos+1

Onde estão as vagas da Cetesb?

As 107 oportunidades estão distribuídas por 12 polos regionais do estado de São Paulo. A Grande São Paulo concentra 72 vagas, enquanto as demais estão espalhadas pelo interior e litoral.

Confira a distribuição:

Região Vagas Grande São Paulo 72 Baixada Santista 3 Bauru 5 Campinas 4 Mogi Guaçu 3 Piracicaba 3 Presidente Prudente 3 Ribeirão Preto 2 São Carlos 2 São José do Rio Preto 5 Sorocaba 4 Vale do Paraíba e Litoral Norte 1 Total 107

Quando começam as inscrições do concurso?

Os interessados poderão se inscrever entre 12 de novembro e 14 de dezembro de 2026, exclusivamente pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca responsável pela organização do processo seletivo.

As taxas de inscrição são:

Nível médio e técnico: R$ 60;

Nível superior: R$ 90.

O edital prevê provas objetivas para todos os cargos e redação para as funções de nível superior.

A aplicação está marcada para 21 de fevereiro de 2027, em dez cidades paulistas:

Araçatuba;

Bauru;

Campinas;

Presidente Prudente;

Ribeirão Preto;

Santos;

São José do Rio Preto;

São José dos Campos;

São Paulo;

Sorocaba.

As inscrições devem ser realizadas pelo portal da Fundação Carlos Chagas (FCC). O candidato também pode consultar os requisitos de escolaridade, as atribuições de cada função e o conteúdo programático nos editais.

O que faz a Cetesb?

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo é responsável por ações de controle, fiscalização e monitoramento ambiental. Os profissionais aprovados poderão trabalhar em atividades de licenciamento de empreendimentos, fiscalização e acompanhamento da qualidade da água, do ar e do solo.

A companhia também possui setores administrativos, jurídicos e de tecnologia da informação, contemplados pelas vagas do novo concurso.

Esta é a segunda seleção pública da Cetesb em três anos. A empresa retomou os concursos em 2023, depois de um intervalo de 12 anos sem novas seleções. Na ocasião, foram abertas 224 vagas e mais de 300 profissionais acabaram contratados durante a validade do processo seletivo, incluindo convocações do cadastro reserva.