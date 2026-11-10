Canais
Concursos & Empregos

Concurso Cetesb 2026 abre 107 vagas com salários de até R$ 12 mil

Seleção oferece oportunidades em 12 regiões paulistas

Escrito por Redação Jornal DCI
Concurso Cetesb 2026
Cetesb - Foto: DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

O Governo de São Paulo abriu concurso público para a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), com 107 vagas distribuídas em 12 regiões paulistas. A seleção contempla diferentes áreas de atuação e oportunidades para profissionais com níveis de escolaridade distintos.

A contratação busca reforçar o quadro de funcionários da companhia, responsável por atividades de fiscalização, monitoramento e controle ambiental no estado.

Concurso Cetesb 2026: quais são as vagas?

Ao todo, são 84 vagas para profissionais com ensino superior e 23 para candidatos de nível médio. As oportunidades estão divididas entre sete cargos:

  • Analista ambiental: 66 vagas;
  • Técnico administrativo: 17 vagas;
  • Analista administrativo: 10 vagas;
  • Técnico ambiental: 6 vagas;
  • Analista de tecnologia da informação: 4 vagas;
  • Advogado: 2 vagas;
  • Engenheiro civil: 2 vagas.

A função de analista ambiental concentra a maior parte das oportunidades, com postos para profissionais de diferentes formações, como Biologia, Engenharia Ambiental, Engenharia Química, Geografia, Geologia, Oceanografia e Química.

Qual é o salário do concurso da Cetesb?

Os salários iniciais variam conforme o cargo e a escolaridade exigida. Para funções de nível médio e técnico, a remuneração é de R$ 5.614,38.

Já os profissionais de nível superior recebem inicialmente R$ 8.971,98. Para determinadas especialidades de engenharia, agronomia, geologia e química, o valor pode chegar a R$ 12.023,52, considerando o complemento do piso salarial.

A jornada de trabalho prevista é de 40 horas semanais. Estratégia Concursos+1

Onde estão as vagas da Cetesb?

As 107 oportunidades estão distribuídas por 12 polos regionais do estado de São Paulo. A Grande São Paulo concentra 72 vagas, enquanto as demais estão espalhadas pelo interior e litoral.

Confira a distribuição:

RegiãoVagas
Grande São Paulo72
Baixada Santista3
Bauru5
Campinas4
Mogi Guaçu3
Piracicaba3
Presidente Prudente3
Ribeirão Preto2
São Carlos2
São José do Rio Preto5
Sorocaba4
Vale do Paraíba e Litoral Norte1
Total107

Quando começam as inscrições do concurso?

Os interessados poderão se inscrever entre 12 de novembro e 14 de dezembro de 2026, exclusivamente pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca responsável pela organização do processo seletivo.

As taxas de inscrição são:

  • Nível médio e técnico: R$ 60;
  • Nível superior: R$ 90.

O edital prevê provas objetivas para todos os cargos e redação para as funções de nível superior.

A aplicação está marcada para 21 de fevereiro de 2027, em dez cidades paulistas:

  • Araçatuba;
  • Bauru;
  • Campinas;
  • Presidente Prudente;
  • Ribeirão Preto;
  • Santos;
  • São José do Rio Preto;
  • São José dos Campos;
  • São Paulo;
  • Sorocaba.

As inscrições devem ser realizadas pelo portal da Fundação Carlos Chagas (FCC). O candidato também pode consultar os requisitos de escolaridade, as atribuições de cada função e o conteúdo programático nos editais.

O que faz a Cetesb?

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo é responsável por ações de controle, fiscalização e monitoramento ambiental. Os profissionais aprovados poderão trabalhar em atividades de licenciamento de empreendimentos, fiscalização e acompanhamento da qualidade da água, do ar e do solo.

A companhia também possui setores administrativos, jurídicos e de tecnologia da informação, contemplados pelas vagas do novo concurso.

Esta é a segunda seleção pública da Cetesb em três anos. A empresa retomou os concursos em 2023, depois de um intervalo de 12 anos sem novas seleções. Na ocasião, foram abertas 224 vagas e mais de 300 profissionais acabaram contratados durante a validade do processo seletivo, incluindo convocações do cadastro reserva.

Avatar photo
Redação Jornal DCI

A Redação DCI é formada por jornalistas responsáveis pela produção, apuração e atualização de notícias sobre economia, política, finanças, loterias, empreendedorismo, esportes e entretenimento. A equipe acompanha os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, com informação atualizada, checagem de fontes e compromisso com a precisão jornalística.

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes