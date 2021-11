O que pode levar no Enem 2021 e lista completa de proibidos

O Exame Nacional do Ensino Médio começa a ser aplicado neste domingo, 21 de novembro. E para o candidato não correr o risco de esquecer algum item, elaboramos uma lista com o que pode levar no Enem 2021 e quais são os objetos proibidos.

Importante: os participantes devem chegar ao local da prova com pelo menos 1 hora de antecedência. Os portões abrem às 12 horas e fecham às 13h (horário de Brasília).

A duração da prova é de 5 horas e 30 minutos – das 13 horas e 30 minutos às 19 horas.

O que pode levar para o Enem 2021?

Três itens são obrigatórios para a realização do Enem 2021. E assim como na última edição, a máscara de proteção é indispensável e deve ser utilizada durante toda a prova. Quem não estiver com a proteção não poderá realizar o exame.

ITENS OBRIGATÓRIOS

Documento oficial de identificação com foto

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente

Máscara de proteção facial

PODE LEVAR NO ENEM 2021

Lanches

Água e/ou outras bebidas, com exceção de bebidas alcoólicas que não são permitidas

Máscara extra para trocar se necessário

Álcool em gel

Bolsa e mochila – mas o participante não terá acesso ao objeto durante a prova sob risco de desclassificação

O que não pode levar para o exame?

Os candidatos não podem portar, durante o exame, nenhum dispositivo eletrônico, como:

ITENS PROIBIDOS NO ENEM 2021

Telefones celulares

fones de ouvido e/ou qualquer transmissor

tablets,

wearable tech

máquinas calculadoras

agendas eletrônicas e/ou similares

ipods®,

gravadores

pen drive

alarmes

chaves com alarme

relógio de qualquer tipo

Óculos escuros

Artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares

Caneta de material não transparente

Lápis

Lapiseira

Borrachas

Réguas

Corretivos

Livros

Manuais

Impressos

Anotações

Protetor auricular

Esses objetos, caso o estudante leve para o exame, devem ser colocados dentro do envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador, ao ingressar na sala de provas.

A Declaração de Comparecimento também deve ser colocada dentro do envelope. O envelope deve ser lacrado e identificado, desde o ingresso na sala de provas até a saída definitiva do local.