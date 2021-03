Após nevasca, contas de luz no Texas chegam a R$ 90 mil

Os eventos extremos decorrentes das mudanças climáticas estão cada vez mais frequentes. A improvável nevasca no ensolarado estado do Texas, EUA, reduziu as temperaturas para –18ºC, levou pelo menos 70 vidas, deixou milhões de pessoas sem energia elétrica e assustaram outras com contas de luz de 5 dígitos

Entenda a crise elétrica do Texas

Um morados de Dallas diz que precisou pagar uma conta de US$ 16 mil (cerca de R$ 88 mil) por apenas alguns dias de uso. Nesse sentido, outros moradores que receberam contas altas, não tinham recursos para o débito automático e ainda precisaram pagar juros. Já, o prefeito de Houston pediu que o governo estadual arque com as altas contas de luz.

A Griddy, empresa responsável pela distribuição e comercialização de energia elétrica no Texas, recebeu inúmeras reclamações nas redes sociais sobre suas altas contas de luz. De fato, a empresa que opera em um mercado livre e oferece planos com tarifas fixas ou tarifas variáveis mais populares no modelo de atacado diz que está seguindo as regras e contratos definidos. Assim, aqueles consumidores com planos de tarifa fixa não tiveram grandes mudanças. Já aqueles que optaram por planos de tarifas variáveis, normalmente mais baratas no curto prazo, foram duramente atingidos pelo aumento. O preço de atacado da eletricidade no estado explodiu em 10 mil por cento na semana passada, segundo o Financial Times. Assim, as contas de luz chegaram com valores astronômicos para os consumidores. Para comparação, o custo normal da tarifa de eletricidade por kWh no Texas é de US$ 0,19. Já nos últimos dias, esse valor chegou a US$ 9,00. O custo da energia vendida na semana passada foi de US$ 50,6 bilhões, de acordo com a Bloomberg; na semana anterior, o valor foi de apenas US$ 4,2 bilhões.

Felizmente, nas últimas semanas, a temperatura no Texas está mais suave e típica desta época do ano. Além disso o fornecimento de energia se restabeleceu em grande parte do Texas.

Como se preparar para novas altas da contas de luz

Infelizmente, a rede de distribuição elétrica nos EUA não está se adaptando na velocidade necessária para adquirir resiliência contra situações extremas como ondas de calor e tempestades de neve. Nesse sentido, a infraestrutura elétrica em boa parte do país é antiquada e, assim, bastante vulnerável a situações dessa natureza.

A solução prevista no plano de recuperação econômica considera investimentos em nova capacidade de geração de eletricidade a partir de fontes renováveis, tais como: energia solar, eólica, dentre outras. Além disso, a integração das redes de distribuição entre os diversos estados também é percebido como fator para aumentar a resiliência do sistema elétrico norte-americano.