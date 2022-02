Cemig prorroga campanha de negociação para clientes atingidos pelas chuva

A CEMIG, empresa de distribuição de energia elétrica do estado de Minas Gerais, prorrogou até o dia 18 de fevereiro, sua campanha de negociação de débitos. A iniciativa busca auxiliar os clientes que foram atingidos pelas chuvas. Além disso, a empresa busca reduzir a inadimplência que cresceu durante a pandemia.

Nesse sentido, os consumidores residenciais e comerciais atendidos em baixa tensão podem parcelar suas contas em condições especiais e em até 12 vezes sem juros.

Além disso, para os consumidores de baixa renda, inscritos no Programa Federal de Tarifa Social de Energia Elétrica, podem pagar em até 24 parcelas mensais, sem juros.

A campanha é válida também para todos os demais clientes atendidos em baixa tensão (até 220 volts) da Cemig, mesmo não impactados pelas tempestades.

Como fazer o parcelamento

Para colocar fim aos débitos com a Cemig, os clientes podem fazer o parcelamento das contas de energia atrasadas em até 12 vezes sem juros. Nesse sentido, basta acessar seus canais digitais por meio do canal de atendimento Cemig Atende Web ou WhatsApp (31-3506-1160). Nesta condição, o consumidor não poderá possuir parcelamentos vigentes.

Aqueles que têm contas a pagar também podem fazer o uso do cartão de crédito, tanto no Cemig Atende Web quanto no WhatsApp. Nesse caso, não há restrições se o cliente apresentar parcelamento com a empresa.