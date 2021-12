A prévia da inflação aponta para fechar o ano em 10,42%, o maior valor desde 2015. Nesse sentido, a alta dos preços da gasolina e da energia elétrica foram os grandes vilões. Afinal, desde setembro, está em vigor a bandeira escassez hídrica, que impôs uma taxa extra de R$ 14,20 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos. Mas, você sabe quem paga a conta de luz mais cara do Brasil?

As premissas do ranking da conta de luz mais cara do Brasil

Primeiramente, é importante notar que a conta de luz dos brasileiros aglutina dezenas de impostos e encargos. Além disso, os preços, isto é, as tarifas de energia elétrica diferem entre os tipos de clientes residenciais, comerciais e industriais. Por exemplo, no segmento de clientes residenciais, temos clientes com isenção devido a classificação baixa renda. Ou ainda, no segmento comercial, temos distinção entre clientes de baixa, média e alta tensão.

Nesse sentido, vamos propor um ranking dos clientes residenciais que respondem por cerca de 70% do número de consumidores e de 50% do consumo total no Brasil. Além disso, vamos analisar as principais concessionárias de energia elétrica do país. Afinal esse grupo de 24 empresas, com mais de 1 milhão de clientes residenciais, atendem 90% dos clientes residenciais do país.

As 10 primeiras posições do ranking da conta de luz mais cara do Brasil

Conforme os dados da Aneel, apresentamos o seguinte ranking:

Enel RJ: atende 2,5 milhões de consumidores residenciais no estado do RJ, com tarifa média com impostos de R$ 1,21/kWh CEMIG: atende 7,3 milhões de consumidores residenciais no estado do MG, com tarifa média com impostos de R$ 1,17/kWh RGE Sul, atende 2,5 milhões de consumidores residenciais no estado do RS, com tarifa média com impostos de R$ 1,16/kWh Light, atende 3,7 milhões de consumidores residenciais no estado do RJ, com tarifa média com impostos de R$ 1,08/kWh Equatorial PA, atende 2,4 milhões de consumidores residenciais no estado do PA, com tarifa média com impostos de R$ 1,08/kWh Energisa MT, atende 1,2 milhões de consumidores residenciais no estado do MT, com tarifa média com impostos de R$ 1,07/kWh EDP ES, atende 1,3 milhões de consumidores residenciais no estado do ES, com tarifa média com impostos de R$ 1,03/kWh COPEL, atende 4,0 milhões de consumidores residenciais no estado do PR, com tarifa média com impostos de R$ 1,01/kWh CELG, atende 2,7 milhões de consumidores residenciais no estado do GO, com tarifa média com impostos de R$ 1,01/kWh Enel CE, atende 3,0 milhões de consumidores residenciais no estado do CE, com tarifa média com impostos de R$ 1,00/kWh

As demais concessionárias do ranking

CEEE, atende 1,5 milhões de consumidores residenciais no estado do RS, com tarifa média com impostos de R$ 1,00/kWh

Equatorial PI, atende 1,1 milhões de consumidores residenciais no estado do PI, com tarifa média com impostos de R$ 0,96/kWh

CPFL Paulista, atende 4,4 milhões de consumidores residenciais no estado do SP, com tarifa média com impostos de R$ 0,95/kWh

Elektro, atende 2,3 milhões de consumidores residenciais no estado do SP, com tarifa média com impostos de R$ 0,95/kWh

Equatorial AL, atende 1,1 milhões de consumidores residenciais no estado do AL, com tarifa média com impostos de R$ 0,93/kWh

Enel SP, atende 7,1 milhões de consumidores residenciais no estado do SP, com tarifa média com impostos de R$ 0,93/kWh

CEMAR, atende 2,3 milhões de consumidores residenciais no estado do MA, com tarifa média com impostos de R$ 0,92/kWh

Energisa PB, atende 1,2 milhões de consumidores residenciais no estado do PB, com tarifa média com impostos de R$ 0,92/kWh

Celpe, atende 3,5 milhões de consumidores residenciais no estado do PE, com tarifa média com impostos de R$ 0,90/kWh

Coelba, atende 5,6 milhões de consumidores residenciais no estado do BA, com tarifa média com impostos de R$ 0,89/kWh

EDP SP, atende 1,8 milhões de consumidores residenciais no estado do SP, com tarifa média com impostos de R$ 0,88/kWh

CPFL Piratininga, atende 1,7 milhões de consumidores residenciais no estado do SP, com tarifa média com impostos de R$ 0,87/kWh

Celesc, atende 2,5 milhões de consumidores residenciais no estado do SC, com tarifa média com impostos de R$ 0,85/kWh

Cosern, atende 1,3 milhões de consumidores residenciais no estado do RN, com tarifa média com impostos de R$ 0,71/kWh

Algumas considerações importantes

O ranking é dinâmico pois as tarifas estão sendo reajustadas pelas revisões tarifárias que seguem um calendário definido pela Aneel. Dessa forma, as tarifas que em média devem subir 19% no próximo ciclo de 2022. Afinal, devem impactar de forma diferente cada uma das concessionárias listadas acima. Podemos ter subidas e descidas nesse ranking!

Não perca o prazo de vencimento

Por fim, vale destacar que a inadimplência deve ser um tema importante em 2022. Afinal, as contas de luz estão altas e pressionam o bolso dos brasileiros. No entanto, a cobrança de multas e juros tornam os gastos ainda mais salgados. Caso precise de uma segunda via da conta de luz, busque o site da concessionária.

Nesse sentido, para facilitar sua busca, preparamos um passo a passo de algumas concessionárias:

Enfim, os brasileiros precisam buscar informações para entender por que pagam uma energia elétrica tão cara.