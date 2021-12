Mesmo com chuvas, a conta de luz deve subir em 2022

As fortes chuvas que caem sobre grande parte do território brasileiro trazem um misto de tristeza pelas perdas trágicas do Nordeste e de esperança do fim da crise hídrica.

Nesse sentido, apesar de os especialistas apontarem que os reservatórios de água devem alcançar 50% da sua capacidade em 2022, a torcida pela diminuição no valor da conta de luz deve ser frustrada.

Pelo contrário, os especialistas apontam um aumento entre 9,14% e 11,58% nas contas de luz em 2022. Isso já considerando um socorro financeiro do governo entre R$ 10 a 15 bilhões para minimizar o aumento.

Chuvas não evitam novos aumentos da conta de luz

O dilúvio que deixou mais de 30 mil desabrigados na Bahia e levou diversas cidades de Minas Gerais e Bahia a decretar calamidade pública não resolveram o problema dos reservatórios das hidrelétricas. Embora os volumes de chuva tenham colaborado para o funcionamento das usinas, especialistas não acreditam na diminuição do valor da conta de luz. Nesse sentido, a ONS indica que subsistemas do Nordeste, Norte, Sul e Sudeste/Centro-Oeste encerraram o ano com 46,1%, 28,1%, 27,5% e 18,67%, de energia armazenada nas usinas, respectivamente. Acontece que embora os números sejam animadores para o início de 2022, as dívidas do período de pandemia e de escassez continuarão a ser cobradas. Afinal são R$ 69 bilhões que os consumidores brasileiros pagarão nos próximos 5 anos. Com juros! O socorro financeiro para minimizar o aumento O governo busca formas de reduzir o valor da conta de luz a partir de 2022. Afinal um reajuste estimado pela Aneel de pelo menos 21% em ano com eleições não parece aceitável. Isso acontece, mesmo depois da elevada carga de aumentos que os brasileiros continuam pagando. Afinal a bandeira tarifária de escassez hídrica cobra uma taxa adicional de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. Além disso, ela deve persistir até abril de 2022. O tarifaço de 21% deve cair para um valor entre 9,14% a 11,58%, a depender do valor da operação financeira que varia entre R$ 10 bilhões a R$ 15 bilhões. Quanto maior o volume financiado, menor o reajuste projetado em 2022. Por outro lado, a fatura da operação chegará no futuro, já que o empréstimo será diluído em tarifas futuras e terá incidência de juros elevados.

A energia solar por assinatura pode ajudar em 2022

Você sabia que milhares de pessoas já economizam na sua conta de luz, sem comprar ou instalar placas em seus telhados?

