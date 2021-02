Campanha da Copel incentiva troca de eletrodomésticos

A Copel, Companhia Paranaense de Energia, lançou uma campanha interessante de incentivo de troca de eletrodomésticos. O projeto “Trocou, Economizou” oferece bonus na compra de geladeira, congelador e ar-condicionado. O consumidor adimplente da Copel pode trocar seus eletrodomésticos com desconto e ainda reduzir a conta de luz com os modelos mais eficientes.

Conheça a campanha de troca de eletrodomésticos

A Copel lançou o projeto “Trocou, Economizou”, em parceria com a rede varejista Colombo, que venceu a licitação promovida pelo Programa de Eficiência Energética.

A primeira etapa começa com a possibilidade de troca para dois modelos de geladeiras de duas portas. E os preços são em média 45% menores. O desconto é um bônus custeado pela Copel, sob a condição de entrega do equipamento antigo. Nesse sentido, o objetivo é retirar de circulação, os eletrodomésticos ineficientes no consumo de energia elétrica.

O projeto prevê ainda outras etapas, com a concessão de bônus na compra de geladeiras de uma e duas portas, congeladores e aparelhos de ar-condicionado. Enfim, o programa movimentará um total de 23 mil eletrodomésticos e 25 mil kits de lâmpadas para venda avulsa.

Além disso, toda compra de eletrodoméstico envolve a entrega de sete lâmpadas incandescentes ou fluorescentes. Por sua vez, essas lâmpadas serão trocadas por lâmpadas de led, mais eficientes e econômicas. Todo material recolhido será destinado ao descarte ambientalmente correto. Enfim, a empresa estruturou um processo de logística reversa que permite o aproveitamento dos resíduos.

A procura elevada já esgotou estoques de refrigeradores

O programa “Trocou, Economizou” começou na última semana, mas com a disponibilidade de somente 7 mil unidades de refrigeradores.

Nesse sentido, a assessoria de imprensa da Copel confirmou a indisponibilidade dos produtos nesta primeira fase do programa. Uma nova fase da campanha está prevista, mas ainda sem data definida. Enfim, serão mais 16 mil equipamentos eletrodomésticos e 25 mil kits de lâmpadas led, segundo a Copel.