Carga de energia aponta recuperação lenta em fevereiro

O Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, projeta que a carga de energia do sistema interligado brasileiro deve fechar o mês de fevereiro com leve alta. Nesse sentido, a estimativa é de 0,9% de alta na comparação anual. Porém essa nova estimativa reduz a previsão anterior que era de 2% de crescimento.

Veja a expectativa de variação de carga nas diferentes regiões:

Sudeste/Centro-Oeste: crescimento de 1,9% em base anual Nordeste: elevação de 1,7%. Norte: alta de 1,1% na carga Sul: retração, de 3,1%.

Recuperação moderada do consumo de energia

Os números, no entanto, seguem apontando tendência de recuperação apesar da pandemia de coronavírus. Certamente a recuperação é ainda moderada, haja vista a queda de consumo de quase 12% em abril de 2020. Afinal, abril foi o primeiro mês totalmente impactado pelas políticas de quarentena decretadas para frear a disseminação da doença.

Menor despacho de termelétricas Com a previsão de menor carga de energia, a ONS projeta acionar 5,5 GW médios de geração térmica na próxima semana. Esse volume é inferior aos 6,8 GW médios previstos anteriormente. O acionamento das termelétricas está ativo desde outubro com o intuito de atender à demanda de eletricidade no país, enquanto recuperamos o armazenamento nas hidrelétricas. Desde dezembro, os consumidores brasileiros estão pagando mais nas suas contas de luz devido as bandeiras tarifárias. Afinal, as chuvas na área das hidrelétricas seguem bem abaixo da média apesar de estarmos em pleno “período úmido” nessas regiões. Vejamos os patamares dos principais reservatórios por região: Sudeste, que concentra os principais reservatórios, elas estão estimadas em 71% da média histórica para o mês, Nordeste, 41%. Sul, 138%