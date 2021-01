Cemig vende sua participação na Light

A Cemig informou ao mercado que seu conselho de administração aprovou a venda total de 22,6% de participação da companhia na elétrica Light , equivalente a 68.621.264 ações. Essa oferta está alinhada a um plano de desinvestimentos da Cemig, que busca vender alguns ativos para reduzir dívidas.



A operação de R$ 3,2 bilhões…



As ofertas serão restritas a acionistas atuais da Light e investidores institucionais. Considerando a cotação do papel da empresa no fechamento de quarta-feira, de R$ 23,48, as emissões somariam R$ 3,2 bilhões, sendo R$ 1,6 bilhão relativos à oferta primária.

… de uma empresa que acumula perdas

No balanço do 9M20, a Light apresentou ativo total de R$ 25,577 bilhões. Foi, então, 7,2% superior ao dos 9M19. O patrimônio líquido, de R$ 6,809 bilhões, fechou com alta de 9,2%.

A receita de vendas da companhia fluminense no período somou R$ 8,769 bilhões, portanto, 13,2% inferior. Mas, o lucro líquido, de R$ 257,9 milhões, acumulou tombo exponencial: 84,9%.

O mercado reage de forma positiva

O mercado reagiu de forma positiva, uma vez que a operação tem o objetivo de reduzir a alavancagem. A oferta secundária, em especial, marca a venda da participação da Cemig na companhia, completando a saída da estatal de Minas Gerais e eliminando qualquer possibilidade de interferência na administração da Light.

Além disso, o mercado acredita que o desinvestimento na Light pode ser o empurrão necessário para fazer a Cemig vender sua participação em outros ativos não essenciais, tais como: Belo Monte, Santo Antonio, Gasmig e Taesa.

E o Governo mineiro quer Cemig investindo em Minas Gerais

Saída do capital da Light atende uma orientação do governo de Minas Gerais para que a elétrica deixe de investir em ativos fora do Estado. Aumentar e melhorar a capacidade de distribuição de energia em Minas Gerais deve ser o foco de novos investimentos pela Cemig. O estado de Minas Gerais é destaque no tema de geração solar distribuída com uma capacidade instalada de 829MW, beneficiando cerca de 100 mil consumidores em 837 municípios mineiros.