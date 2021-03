Energia elétrica ainda mais cara para o carioca

Os consumidores de energia elétrica do Rio de Janeiro sofreram com contas de luz ainda mais altas. Afinal, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou reajustes médios de 6,75% na Light e 6,02% na Enel Rio. Os aumentos começam a valer já na semana que vem, em 15 de março.

O aumento acima da inflação poderia ter sido ainda maior

Segundo a Aneel, o reajuste das tarifas não foi maior porque foi autorizado o abatimento de créditos de PIS/Cofins da base de cálculo do ICMS e devido a reversão de valores da conta Covid, que fixou, no ano passado, linhas de capital de giro para as empresas do setor, com possibilidade de “amortecimento” das tarifas ao consumidor.

No entanto, alguns fatores forçaram o aumento bem acima da inflação. O principal vilão destacado pela a agência reguladora foi o dólar. Afinal, grande parte da energia elétrica recebida da hidrelétrica de Itaipu é indexada ao dólar. Nesse sentido, nos últimos 12 meses, a moeda norte-americana passou de R$ 4,33 para R$ 5,42.

O aumento da conta de luz da Light

Veja os detalhes do aumento da Light, que atende 3,9 milhões de consumidores em 31 cidades do Rio de Janeiro:

Reajuste médio de 6,75% Para consumidores de baixa tensão, residenciais, o reajuste médio é de 4,67% Para consumidores de alta tensão, industriais, o reajuste médio é de 11,83%

O reajuste da conta de luz da Enel Rio

Veja os detalhes do aumento da Enel Rio, que atende 2,7 milhões de consumidores em 31 cidades do Rio de Janeiro:

Reajuste médio de 6,02% Para consumidores de baixa tensão, residenciais, o reajuste médio é de 4,63% Para consumidores de alta tensão, industriais, o reajuste médio é de 10,38%