Energia eólica segue energia solar e também bate recorde

A indústria de energia eólica, assim como a indústria de energia solar, não param de crescer. Afinal o setor eólico comemora novo recorde de crescimento anual – quase 100 GW. Em 2020, o comissionamento de novas turbinas eólicas subiram 59% e alcançaram 96,7GW com instalações crescentes na China e EUA, principalmente.

Os novos projetos eólicos de 2020

A expansão das usinas eólicas no ano passado foi impressionante, mesmo com a pandemia. Desenvolvedores de turbinas eólicas comissionaram 96,7 GW em 2020 vs. 60,7GW em 2019. Nesse sentido, a grande maioria das novas usinas, isto é, 93% são on-shore (em terra). As usinas off-shore (na água) cairam 13% para 6,5 GW.

Quais são as maiores empresas de energia eólica no mundo?

Apenas 4 empresas respondem por mais da metade das turbinas.

GE (nova líder do setor), Vestas, Goldwind e Envision respondem por 51% das vendas em 2020 e todas comissionaram mais de 10GW em 2020.

Dessa forma, a consolidação do setor dá passos largos e amplia a distância entre as multinacionais e pequenas empresas locais.

Onde estão os novos projetos eólicos de 2020?

A China dominou o mercado e responde por quase 58 GW. Isso é mais que o total instalado em todo o mundo em 2019.

A expectativa de redução de incentivos fiscais levou a um forte crescimento de vendas em 2020. Nesse sentido, não deveremos ter novos recordes tão cedo. Por exemplo, os EUA comissionaram 16,5GW de nova capacidade eólica que prepara-se para perder os créditos fiscais. Enfim, trata-se de um crescimento de 77% comparado com 2019 e 2,6GW maior que o recorde anterior de 2012.

No Brasil, foram mais 2,3 GW que entraram em operação.