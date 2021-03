Energia solar distribuída cresce e ultrapassa marca de 5 GW

A energia solar distribuída não para de crescer. Mesmo com todas as adversidades geradas pela pandemia, milhares de consumidores de energia optaram por mudar e gerar sua própria energia. Dessa forma, eles economizam na sua conta de luz e contribuem com o meio ambiente.

Em suma, já são mais de 536 mil consumidores, espalhados em 5.260 municípios brasileiros, que aproveitam de 5,1GW de capacidade de energia solar em todo o Brasil. Acima de tudo, trata-se de uma tendência global que também deve se tornar uma realidade no Brasil.

Vamos analisar onde se encontram toda essa capacidade de geração solar fotovoltaica no país.

Veja o ranking de energia solar distribuída por distribuidoras

Primeiramente, notamos a ampla liderança da distribuidora CEMIG que apresenta uma enorme área de concessão que abrange quase todo o estado de Minas Gerais e algumas vantagens e incentivos tributários.

CEMIG lidera o ranking com 0,92 GW RGE Sul com 0,46GW EMT com 0,39 GW Copel com 0,29 GW CPFL Paulista com 0,28 GW

Veja o ranking de energia solar distribuída por estados

Assim como Minas Gerais já citado no ranking anterior, observamos a presença de São Paulo que concentra o maior mercado consumidor na segunda posição, mas possui diversas distribuidoras como CPFL, Enel, EDP e Elektro, dentre outras.

Minas Gerais lidera o ranking com 0,93 GW São Paulo com 0,63 GW Rio Grande do Sul com 0,62 GW Mato Grosso com 0,37 GW Paraná com 0,29 GW

Veja o ranking de energia solar distribuída por municípios

Além disso, o ranking de geração solar fotovoltaica distribuída ainda mostra a pujança dessa tendência. Afinal, observamos sua presença em 5.260 municípios brasileiros.

Brasília-DF lidera o ranking com 65,8 MW Cuiabá-MT com 64,2 MW Uberlândia-MG com 54,6 MW Rio de Janeiro-RJ com 51,5 MW Teresina-PI com 50,7 MW

Veja o ranking de energia solar distribuída por tipo de consumidor

Finalmente, o ranking por tipo de consumidor mostra que os consumidores residenciais e comerciais puxam essa tendência no país. Afinal tratam-se dos clientes que pagam as tarifas mais altas devido aos impostos e encargo que compõem a conta de luz.

Residencial lidera o ranking com 2,0 GW Comercial com 1,9 GW Rural com 0,6 GW Industrial com 0,4 GW Setor Público com 0,06 GW

Veja se a energia solar distribuída é uma boa opção para você

