Geração solar distribuída ultrapassa 4GW e não para de crescer

Apesar de todas as barreiras erguidas pelas crise econômica e sanitária, a energia solar distribuída cresceu mesmo durante a pandemia e atingiu a impressionante marca de 4 gigawatts (GW) de potência instalada. Ademais, o crescimento expressivo de novas instalações fotovoltaicas acontece em todas as regiões do país, em 5.089 municípios de todos os estados da federação.

Energia solar cresce de forma exponencial com média de 183% ao ano

O crescimento exponencial da fonte solar teve uma média de 183% ao ano desde 2012. O país possui atualmente mais de 331 mil sistemas solares fotovoltaicos conectados à rede, proporcionando economias e sustentabilidade ambiental para mais de 412 mil unidades consumidoras. Enfim, tratam-se de milhares de residências, comércios, indústrias, produtores rurais e prédios públicos que produzem ou compartilham a energia solar.

De fato, esse crescimento que acelerou nos últimos 2 a 3 anos deveu-se a múltiplos fatores. Dentre eles, destacam-se: (1) o avanço da tecnologia e redução do preço obtido pela escala global de produção chinesa; (2) a regulação favorável que permitiu que os consumidores produzissem sua própria energia a partir de 2012 e que compartilhassem a energia produzida em fazendas solares a partir de 2016; e (3) a maior conscientização da população sobre o tema ambiental.

Apesar de pressões contrárias com relação ao cambio desfavorável e às incertezas regulatórias, as perspectivas para o setor seguem positivas. Em suma, avaliamos que a velocidade de crescimento futuro pode até ser reduzida no curto prazo, mas a direção está estabelecida e é irreversível.

Os segmentos residencial e comercial puxam o crescimento

Cerca de 241 mil residências se beneficiam da energia solar em seus telhados ou terrenos. Essa marca impressiona dado o investimento médio de cerca de R$ 30 mil, necessário para a aquisição e instalação de um sistema solar fotovoltaico de 6kWp.

Além disso, o segmento comercial também se destaca dividindo a liderança do mercado solar com o segmento residencial em termos de potencia instalada. Tratam-se de cerca de 57 mil sistemas solares de tamanho médio de 27kWp dedicados para estabelecimentos comerciais em todo o país.

Apesar do forte crescimento dos últimos 3 anos, acreditamos que o potencial de avanço da energia solar ainda está em seus primeiros passos. De um lado, outros países com taxas de irradiação solar como Alemanha e Reino Unido, já atingiram há muitos anos atrás a marca de 1 milhão de instalações. Por outro lado, o mercado brasileiro possui cerca de 70 milhões de residências, comércios e indústrias atendidas em baixa tensão que poderiam já estar economizando nas suas contas de luz com a energia solar distribuída.