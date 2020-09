Operação global da PepsiCo com energia renovável até 2030

A PepsiCo divulgou seu plano de abastecer 100% de suas operações globais com energia renovável até 2030. Além disso, toda a rede de franquias e todas as operações de parceiros terceirizados também adotarão 100% de energia renovável até 2040

A PepsiCo divulgou seu plano de abastecer 100% de suas operações globais com energia renovável até 2030. Além disso, toda a rede de franquias e todas as operações de parceiros terceirizados também planejam adotar 100% do modelo até 2040.

Plano de 100% energia renovável

O plano de sustentabilidade energética considera um portfolio diversificado de soluções. Inclui acordos de compra de energia renovável, certificados de energia renovável e novas usinas solares nas instalações operacionais próprias. De fato, tais instrumentos estão lastreados por fazendas solares e usinas eólicas, muitas das quais ainda a serem desenvolvidas.

Em suma, a empresas estima um potencial de redução de aproximadamente 2,5 milhões de toneladas de gas de efeito estufa até 2040. Isso é equivalente a retirar mais de 500 mil carros das ruas por 365 dias.

Finalmente, a PepsiCo anunciou que fontes renováveis abastecerão 56% de seu consumo de eletricidade de 2020. Além disso, em 9 países, a empresa já atingiu a marca de 100% energia renovável.

Exemplo para outras empresas

A adoção de fontes renováveis em todas as operações internacionais da PepsiCo tem alto potencial de impacto positivo intrínseco. No entanto, sua capacidade de influenciar outros países e outros setores de negócios pode ter um impacto ainda muito maior. A influência indireta sobre cadeias de fornecedores deve atingir múltiplos pontos de vendas no varejo. Cada rede de varejo pode incentivar e espalhar as boas práticas de sustentabilidade para os demais fabricantes de bens de consumo. Além disso, cada fabricante pode influenciar suas cadeias de parceiros e fornecedores. E assim por diante.

Enfim um bom exemplo bem executado pode iniciar uma corrente positiva. Definitivamente, a ameaça e os riscos da mudança climática dão o tom de urgência para que mais bons exemplos sejam implementados o quanto antes.