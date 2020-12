Ano Novo: conheça apps para reunir a família e amigos pela internet

Em razão da pandemia de covid-19, o Ano Novo será um pouco diferente desta vez. Afinal, muitas famílias não poderão se reunir para comemorar. Felizmente, existem algumas alternativas online que poderão “encurtar a distância”, pelo menos de forma virtual. Por isso, selecionamos 4 apps para reunir a família para o ano novo.

Em geral, os aplicativos de chamadas de vídeo já cumprem esse papel. No entanto, existem ainda outras possibilidades para tornar os encontros virtuais mais dinâmicos, como assistir filmes e séries simultaneamente ou jogar algo divertido pelo celular. Confira a seguir 4 formas de reunir a família e amigos pela internet no Ano Novo.

Apps para reunir a família e fazer chamadas de vídeo

As chamadas de vídeo, já citadas anteriormente, ganharam uma enorme popularidade na pandemia. O recurso está disponível em diversas plataformas, como WhatsApp, Zoom, Google Meet, Facebook Messenger e Skype. Essa é uma ótima opção para aqueles que vão passar a virada do ano longe de familiares ou amigos, mas ainda assim querem compartilhar esse momento.

Com o objetivo de facilitar as videochamadas de Ano Novo, o Zoom vai retirar o limite de 40 minutos das contas gratuitas. Assim, os usuários não assinantes poderão conversar com seus entes queridos nesta data por tempo ilimitado. Isso valerá das 12h00 de 20 de dezembro até às 8h00 do dia 02 de janeiro de 2021. Vale destacar que é possível reunir até 100 pessoas em cada chamada.

Watch Party do Spotify para aproveitar séries, filmes e músicas juntos

Embora nem todos saibam, é possível reunir a família e amigos pela internet para assistir filmes e séries. Já ensinamos aqui no DCI duas maneiras de fazer isso: pela Netflix Party ou por aplicativos dedicados. Esses programas sincronizam o conteúdo transmitido, de modo que todos assistam ao mesmo tempo. Serviços como Disney+ e Amazon Prime Video também oferecem essa possibilidade.

Outra alternativa é ouvir músicas juntos. Algumas plataformas de streaming oferecem esse recurso, permitindo que os usuários façam uma espécie “festa” virtual. O Spotify, um dos serviços mais conhecidos deste segmento, permite criar uma playlist e controlar músicas de forma colaborativa pelo serviço Watch Party. Para tanto, basta seguir o passo a passo abaixo:

Como usar o Watch Party do Spotify – apps para reunir a família

Abra o aplicativo do Spotify no seu dispositivo e aperte o play na música desejada; Toque no ícone do canto inferior esquerdo, abaixo do botão de shuffle; Clique em “Iniciar uma sessão”; Selecione a opção “Convidar amigos”, você pode chamar até cinco amigos que sejam assinantes Premium; Encaminhe o convite por algum dos aplicativos listados ou copiar o link e compartilhe manualmente; Depois disso, escolha se vai ouvir a música no dispositivo de quem criou a sessão ou no próprio dispositivo (essa opção permite que os participantes controlem a reprodução).

Houseparty para jogar com a família

As festas de fim de ano não são feitas apenas de abraços, boa comida e brindes. Algumas famílias também criam brincadeiras e jogos para tornar a noite ainda mais divertida. Mas, caso não seja possível estar junto dos seus entes queridos na virada do ano, fique tranquilo: a noite não está perdida. Além de fazer videochamadas durante a comemoração de Ano Novo, também é possível reunir a família pela internet para jogar!

Para tanto, basta que cada um instale o Houseparty em seu celular. Trata-se de um aplicativo muito intuitivo que reúne até 10 pessoas em uma videochamada e oferece uma série de atividades interativas. Entre os jogos disponíveis, estão Uno, adivinhação de desenhos, charadas e até mesmo o clássico karaokê. O grande destaque deste app é a possibilidade de ver todos os participantes em pequenas janelas na tela enquanto o jogo acontece. Acompanhe os passos abaixo para usar o app:

Como usar o Houseparty – apps para reunir a família

Para baixar no celular, pesquise pelo nome Houseparty na Play Store ou App Store, mas, caso queira instalar no computador, acesse houseparty.com e clique em “Download” no canto superior direito. Abra o app clique ou toque em “Sign up” — caso não tenha conta registrada, cadastre uma; Digite um nome de usuário, e-mail e senha e confirme — ou use o “Connect Snapchat” para conectar ao seu perfil do Snapchat; Na tela seguinte, informe seu número de celular e selecione “Send SMS”; Com isso, o Houseparty enviará um código via SMS que você deve digitar; O app dará opções para localizar ou convidar seus amigos do Facebook, ou de sua lista de contatos; Deslize a tela debaixo para cima e procure seus amigos na lista que surgir. Ao lado do nome de cada um, deve ter um botão escrito “Join”. Clique nele para adicionar o participante; Após adicionar todos, toque no ícone dos dados, localizado no canto superior direito e selecione um dos jogos disponíveis para iniciar a brincadeira.

Mandar mensagens de Ano Novo

Embora isso não seja de fato uma forma de reunir a família pela internet no Ano Novo, enviar mensagens pode amenizar a saudade. No entanto, não precisa ser algo simples. O Messenger Kids, por exemplo, possui diversos efeitos interativos de Realidade Aumentada, com adesivos e molduras que podem incrementar a mensagem. Os avatares do Facebook também podem ser usados para dar um toque de diversão.

Além disso, existem diversos aplicativos na Play Store e na App Store com inúmeras frases para enviar no final do Ano. Uma das opções disponíveis é o Mensagens, Frases e Status prontos que também permite criar cartões de boas festas usando textos modelos.