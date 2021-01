Echo Dot e Google Nest Mini: qual smart speaker comprar?

O Amazon Echo Dot e o Google Nest Mini chegaram ao Brasil em 2019 e, desde então, estão conquistando cada vez mais usuários. Para quem não está familiarizado com esses nomes, trata-se de dois alto-falantes inteligentes que realizam atividades a partir de comandos de voz. Em outras palavras, basta que o usuário peça para o aparelho tocar uma música, por exemplo, que ele o fará — simples assim! A praticidade que o Echo Dot e o Google Nest Mini oferecem fazem valer o preço que, diga-se de passagem, cabe muito bem no bolso. Atualmente, o primeiro modelo está na faixa de R$ 349, enquanto seu concorrente custa em torno de R$ 199.

Os aparelhos utilizam as assistentes virtuais Amazon Alexa e Google Assistente, respectivamente. Através delas, os alto-falantes inteligentes são capazes de realizar diversas tarefas, como controlar eletrônicos compatíveis, bem como programar alarmes, verificar previsão do tempo, realizar ligações e conferir notícias. No entanto, em razão de suas semelhanças, os aparelhos acabam confundindo os usuários, que ficam em dúvida sobre qual comprar. Se este for o seu caso, podemos te ajudar!

Echo Dot ou Google Nest Mini?

Embora tenham o mesmo propósito, os modelos apresentam funcionalidades e recursos próprios que podem fazer a diferença na hora de usar. Conheça abaixo as principais semelhanças e distinções entre os dois modelos e saiba qual é o melhor para você.

Design e construção

A primeira diferença a ser notada está no design, afinal, os modelos possuem características muito pontuais: o alto-falante da Amazon traz botões físicos na parte de cima, enquanto o modelo da Google apresenta controles sensíveis ao toque nas laterais e na parte superior. O ponto em comum é que ambos adotam um visual minimalista e discreto.

Também há diferenças no tamanho e peso. O Nest Mini é um pouco menor e mais leve, com 42 mm de altura e pesando 191 gramas, contra 43 mm e 300 gramas do concorrente. Além disso, o dispositivo do Google sai na frente no quesito sustentabilidade por ter materiais recicláveis. Vale lembrar ainda que esse modelo é equipado com um gancho na parte de baixo, o que permite pendurá-lo na parede.

Quando à variedade de cores, o Echo Dot e o Google Nest Mini competem de forma acirrada. Enquanto o primeiro possui 3 opções (preto, cinza e branco), seu rival conta com 2 (cinza-claro e cinza-escuro). Por fim, vale citar que a nova versão do Echo Dot com tela de LED. Embora o visual permaneça sem maiores alterações, o modelo ganhou um relógio na parte frontal. No entanto, aqueles que querem essa facilidade terão que desembolsar um pouco mais, visto que o modelo custa cerca de R$ 249.

Conectividade

O Echo Dot e o Google Nest Mini não possuem bateria interna, portanto, é preciso mantê-los na tomada. Ambos apresentam conexão Wi-Fi de 2,4 GHz e Bluetooth 5.0. No entanto, somente o aparelho da Amazon possui conector de 3,5 mm, que permite ao usuário conectá-lo a outros dispositivos, como uma caixa de som maior. O modelo também conta com 4 microfones, um a mais em relação ao Google Nest Mini. Essa vantagem não é só numérica, já que o microfone extra permite que o usuário realize comandos de voz de maiores distâncias.

Enquanto o Echo Dot possui um conector, o Google Nest Mini se conecta a outros dispositivos somente pelo Wi-Fi. Embora isso gere praticidade, o aparelho pode apresentar mais atrasos em comparação ao seu rival. Apesar disso, o modelo do Google apresenta uma vantagem: seu suporte ao modo Chromecast, que possibilita a reprodução de conteúdos por meio de um aplicativo no celular.

Assistente virtuais

Explicamos anteriormente que o Echo Dot e o Google Nest Mini se “comunicam” com o usuário por meio de assistentes virtuais. Antes de colocar a mão na carteira, é importante analisar qual delas é mais compatível com seu perfil: A Alexa é conhecida por sua “personalidade forte e divertida”, o que já rendeu vídeos virais na internet com frases ácidas da assistente. Além de ter um toque mais “humano”, ela ainda promete uma experiência mais personalizada através das Skills, que permitem adicionar novos conhecimentos e funcionalidades ao Echo Dot. Com isso, o usuário pode realizar comandos mais específicos e aproximar a Alexa de sua realidade.

No quesito personalização, a Google Assistente fica para trás, se adequando a um público menos exigente. Isso pode ser encarado como algo negativo por alguns, mas significa que sua interação é mais prática e simplificada — o que pode ser excelente em alguns casos. Embora não tenha traços tão humanos quanto sua rival, a Google Assistente possui interação com outros serviços da própria empresa — que são numerosos e muito populares. Com isso, o usuário acessar diversos aplicativos, como o Gmail e Google Agenda, através de comandos de voz.

Echo Dot e Nest Mini: qual é o melhor?

Como você já pode imaginar, isso dependerá do perfil de cada usuário. Nesse sentido, se você for muito ativo nos serviços da Google, prefira uma experiência mais prática, um design minimalista e um produto que leve em consideração a proteção ambiental, o Nest Mini é a opção ideal.

O Echo Dot, por sua vez, se adequa àqueles que procuram uma experiência mais personalizada e “humanizada”. Além disso, essa é uma ótima porta de entrada para quem almeja ter uma casa inteligente, com dispositivos conectados em um só sistema. Afinal, as Skills da Alexa por si só já oferecem uma gama mais ampla de possibilidades de interação com outros aparelhos. E, caso você já tenha produtos da Amazon, como o Fire Stick, a experiência será ainda mais completa.