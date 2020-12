60 perguntas engraçadas e interessantes para fazer à Alexa 

A Alexa, assistente virtual da Amazon, possui inúmeras funcionalidades, como ligar a TV e tocar músicas. No entanto, nem todos sabem que ela consegue fazer muito mais do que isso. A Alexa pode ser uma ajuda e tanto na pandemia, sobretudo se você estiver desanimado com as notícias ou entediado. Afinal, além de ser muito útil, a assistente virtual conhece uma série de piadas, conta histórias engraçadas e tem respostas que vão te surpreender.

Segundo informações divulgadas pela Amazon, ela ainda possui acesso a uma série de informações sobre a covid-1. Com isso, você pode perguntar quais são os sintomas da doença, como se proteger e até mesmo pedir atualizações sobre os números nas cidades e estados do país.

Como já dito, ela também é a solução perfeita para quem está procurando algum entretenimento. Pensando nisso, listamos 60 perguntas e frases engraçadas que você pode dizer para Alexa. Antes de qualquer coisa, no entanto, é preciso explicar como essa assistente virtual funciona e porque ela possui respostas tão interessantes.

Afinal, como a Alexa opera?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para aqueles que não foram devidamente apresentados à Alexa, vale esclarecer que ela é movida por Inteligência Artificial (IA). Graças a isso, ela é capaz de ouvir comandos de voz do usuário e responder com o objetivo de ajudá-lo a realizar determinadas tarefas. Através da conexão Wi-Fi, ela acessa a nuvem sempre que acionada. É justamente esse processo que torna possível fazer perguntas engraçadas à Alexa e obter respostas tão autênticas.

Isso porque ela roda em muitos servidores, dispostos em diferentes data centers. Com isso, os comandos ou perguntas feitos pelo usuários são “direcionados” para sites que abordam aquele assunto. A assistente, então, interpreta as informações para responder da forma mais adequada possível.

Perguntas engraçadas para fazer à Alexa e rir muito

Para se divertir sem muito esforço, basta dizer as frases ou questionamentos abaixo para a assistente virtual.

Alexa, me faça um sanduíche.

Alexa, eu sou seu pai.

O bolo é uma mentira?

Alexa, miau

Alexa escreve “icup”

Onde posso esconder um cadáver?

Alexa, quais são as três leis da robótica?

Por que a galinha atravessará a estrada?

Alexa, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha?

Alexa, qual é o peso do sol em quilogramas?

Qual é o valor de PI?

Alexa, Soletre “Jalapeño

Alexa, abra-cadabra

Me traga uma cerveja

Alexa, vamos nos casar

Você quer ir a um encontro?

Quer ser minha namorada?

Alexa, espirre

Alexa, existem alienígenas?

Existem alienígenas na terra?

Alexa, há vida em Marte?

Alexa, onde eu coloquei minhas chaves?

Qual é o sentido da vida?

Alexa, me irrite

Todo mundo faz cocô?

Alexa, abra a porta do casulo

Alexa, estamos na Matrix?

Onde está Chuck Norris?

Alexa, que a força esteja com você

Alexa, qual é a primeira regra do Clube da Luta?

Diga uma palavra ruim

Alexa, existe uma fábrica de brinquedos de Papai Noel?

Esta declaração é falsa

Alexa, eu tenho 99 problemas.

Perguntas engraçadas para fazer à Alexa e conhecê-la melhor

Caso queira conhecer a assistente virtual um pouco mais e se surpreender com a sua “inteligência”, as perguntas e frases abaixo vão te ajudar.

Alexa, você tem um animal de estimação?

O que você quer ser quando crescer?

Alexa, o que acontece se você pisar em Lego?

Alexa, cante

Você passa no Teste de Turing?

Alexa, me dê um beijo

Alexa, me conte um segredo

Você está triste?

Alexa, você se exercita?

Você é um robô?

Alexa, você dorme?

Onde você nasceu?

Alexa, por que você nasceu?

Alexa, como você é?

Quando é seu aniversário?

Alexa, você conhece Siri /Cortana /Google?

Quanto você pesa?

Perguntas engraçadas para fazer à Alexa e divertir as crianças

Se você possui crianças em casa, saiba que a Alexa também é capaz de atrair a atenção dos pequenos.

Alexa, você pode me divertir?

Você pode miar?

Alexa, você pode latir?

Podemos brincar de algum jogo?

Alexa, você pode me contar uma história?

Você pode me contar uma curiosidade?

Alexa, quem roubou o biscoito do pote de biscoitos?

Alexa, você gosta de ovos verdes e presunto?

Você pode ler um livro do Kindle para mim? (Com isso, ela lerá o último livro baixado na sua conta Kindle)