Fim do Adobe Flash Player: saiba o que muda para o usuário?

Conforme anunciado reiteradas vezes pela Adobe, o fim do Adobe Flash Player finalmente chegou. Com isso, os conteúdos do programa foram bloqueados definitivamente nesta terça-feira (12). Para preparar os usuários, a companhia publicou um comunicado no dia 2 de dezembro, recomendando a desinstalação do reprodutor de mídia para fins de segurança. Confira a nota na íntegra:

“Uma vez que a Adobe não irá mais suportar o Flash Player depois do dia 31 de dezembro de 2021 e a Adobe irá bloquear todo o conteúdo rodado em Flash a partir do dia 12 de janeiro de 2021, a Adobe recomenda fortemente que todos os usuários desinstalem o Flash imediatamente para ajudar a proteger seus sistemas. Alguns usuários podem continuar a ver lembretes da Adobe para desinstalar o Flash Player”, explicou a empresa.

Fim do Adobe Flash Player

A decisão faz parte do cronograma de encerramento da Adobe, divulgado em 2017. Em dezembro, a empresa comunicou ao site Tecnoblog que iria bloquear a “execução do conteúdo em Flash no Flash Player” a fim de “ajudar a proteger o sistema dos usuários”, uma vez que o software não receberia mais atualizações. Com isso, o programa abrirá espaço para padrões mais modernos, como HTML5, WebGL e WebAssembly.

A empresa ainda alertou para o uso de versões “não autorizadas” do plug-in. “Os principais fornecedores de navegadores continuarão a desabilitar a execução do Flash Player após a data de EOL (término de vida, em tradução livre)”, explicou a companhia. A Adobe esclareceu que não fornecerá nenhuma alternativa oficial para o programa.

Apesar das declarações, esse não é o fim dos conteúdos produzidos no Flash Player. Em novembro, a biblioteca virtual Internet Archive, afirmou que armazenaria animações e jogos do reprodutor de mídia. Atualmente, a biblioteca possui mais de 2.500 conteúdos, que funcionam em navegadores com código WebAssembly.

O programa

O fim do Adobe Flash Player ocorre após 25 anos de história. Em 1996, a empresa Macromedia apresentava o software ao público pela primeira vez. Alguns anos depois, em 2005, ele foi adquirido pela Adobe — que detém seu domínio até os dias de hoje. Dois anos depois da aquisição, a empresa revelou que iria descontinuar o programa, sob a justificativa de que padrões mais modernos eram melhores para o usuário.

Vale lembrar que a trajetória do Adobe Flash Player foi marcada por vulnerabilidades que, ao longo de anos, ameaçavam a segurança dos computadores. Em razão disso, a Apple e a Microsoft trabalhavam incessantemente para consertar os erros do reprodutor. Os problemas eram tão recorrentes que o cofundador da Apple, Steve Jobs, chegou a escrever uma carta aberta à Adobe em 2010. No texto, ele criticava o software pelo seu baixo desempenho e falta de segurança.